Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunduğu sırada Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gerçekleşen görüşmede, her iki bakan heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler, toplantıların ardından NATO Karargahı'nda Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

15.02.2024 19:37
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya gelen her iki bakan heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, toplantıların ardından NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanan Bakan Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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