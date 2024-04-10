Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şanlıurfa\'da bayram namazı kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı

Yozgat'ta Ramazan Bayramı coşkusu

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Yozgat'ta vatandaşlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı. Yüzlerce vatandaş, Çapanoğlu Büyük Cami'nde bir araya gelerek bayram namazını kıldı ve Gazze için dualar etti. Namaz sonrası cami cemaati bayramlaştı. Vatandaşlar, Müslüman kardeşlerine sabır ve zulümden kurtulmaları için dua etti. İslam aleminin bayramını kutlayan vatandaşlar, sılayı rahim yapmanın önemine vurgu yaptı. Ramazan Bayramı sevincini yaşayan vatandaşlar, akrabalarını ziyaret etmek ve hayır dualarını almak gerektiğini belirtti.