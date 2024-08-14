Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Korgeneral Begenç Gündogdiyev ile bir araya geldi.
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Gündogdiyev'i bakanlıkta törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Gündogdiyev, onur kıtasını selamladı.
İki bakan, törenin ardından basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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