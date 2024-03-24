Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK uçağını envanterine kattı

Yozgat'ın Kadayıf Ustası: Ben Öldükten Sonra El Kıyımı Biter

Yozgat'ın kadayıf ustası Adil Yıldırım, geleneksel yöntemlerle el yapımı kadayıf üretmeye çalışırken, mesleği öğretebileceği işçi bulamadığını belirtiyor. Yıldırım, el kesmesi tel kadayıfın yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyerek, bu mesleğin elden çıktığını ve her şeyin makineye döndüğünü ifade ediyor. Ayrıca, kadayıf üretimindeki maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini ve bu durumun mesleğin geleceğini tehdit ettiğini dile getiriyor.