Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'deki orman yangınına helikopter görevlendirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için S-70 helikopteri görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesi yer aldı.