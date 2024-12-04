Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, "Haberleşme, bilgi ve silah sistemlerindeki gelişmeler sadece teknolojik altyapımızı değil, aynı zamanda birliklerimizin komuta kontrol ve silah sistemlerimizin kullanım konseptinin de kökten dönüşmesine neden olmaktadır.

04.12.2024 17:46
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, "Haberleşme, bilgi ve silah sistemlerindeki gelişmeler sadece teknolojik altyapımızı değil, aynı zamanda birliklerimizin komuta kontrol ve silah sistemlerimizin kullanım konseptinin de kökten dönüşmesine neden olmaktadır." dedi.

Orgeneral Gürak, Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen, Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki "TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi İmza Töreni"ne katıldı.

Bulut Bilişim Sistemi Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceği için çok önemli olduğunu belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, "Dünyada ve bölgemizde ortaya çıkan risk, tehdit ve halihazırda tanı konulan belirsizlikler, ülkemiz için güçlü ve caydırıcı bir savunma kapasitesine sahip olmak için yaptığımız atılımların gerekliliğini her geçen gün daha fazla ortaya koymaktadır. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her türlü tehdidi hızlı bir şekilde bertaraf edebilecek, esnek, modern ve gelişmiş komuta kontrol yapısına sahip, hazırlık seviyesi yüksek, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır." ifadesini kullandı.

Günümüzde muharebelerin ve çatışmaların cereyan şeklinin bilişim çağının getirdiği teknolojik yeniliklerle birlikte hızla değişim gösterdiğini söyleyen Gürak, "Haberleşme, bilgi ve silah sistemlerindeki gelişmeler sadece teknolojik altyapımızı değil, aynı zamanda birliklerimizin komuta kontrol ve silah sistemlerimizin kullanım konseptinin de kökten dönüşmesine neden olmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve devletin imkanlarını son yıllarda arttırarak devam ettirdiği savunma sanayisinin yerli ve milli üretim anlayışıyla elde ettiği başarılarla övünç kaynağı olduğu ifade eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugün törenini yapmakta olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri Bulut Bilişim Projesi ile savunma sanayimiz yeni bir başarıya daha imza atmaktadır. Bu projeyle verilerin yüksek güvenlik standartlarına haiz bir şekilde saklanmasından, uygulamalara kolay erişim sağlanmasına kadar birçok farklı bileşeni kapsayacak ve bu bileşenlerin her birinin kesintisiz ve yedekli olarak çalışmasını sağlayarak Silahlı Kuvvetlerimizin ağ tabanlı yeteneklerden veri merkezli yeteneklere evrilen bilgi sistem yapısına, modern ordularla aynı zamanda sahip olmasına, imkan sağlayacaktır."

"Bir vizyonun parçası olarak değerlendiriyoruz"

Orgeneral Gürak, "Bu projeyle elde edilecek esnek yapılı ve yüksek kapasiteli teknolojik yetenekler sayesinde hızla gelişen ve harekat alanlarında kullanımını şimdiden görmeye başladığımız eğitilmiş yapay zeka uygulamalarına da süratle uyum sağlamak mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Bulut Bilişim Projesi ile kazanılacak yetenek sayesinde anlık ve doğru bilgiye güvenle erişilirken, karar alma süreçlerinin daha da hızlanacağını bildiren Orgeneral Gürak, böylece sahadaki birliklerin hareket etkinliğinin önemli ölçüde artacağını belirtti. Orgeneral Gürak, şöyle dedi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, harekat etkinliğimizi arttıran, caydırıcılığımızı güçlendiren ve bizi geleceğe şimdiden hazırlayan bir vizyonun parçası olarak değerlendiriyoruz. Bugün başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri Bulut Bilişim Projesi bu vizyonun somut bir adımıdır."

Savunma sanayisinin ulaştığı seviyede katkısı olan başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere savunma sanayisinin bütün işçi, mühendis, yönetici ve tüm paydaşlarını kutlayan Gürak, projenin ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Törende, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Metin Gürak, Orgeneral, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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