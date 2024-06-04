Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki kaza sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki kaza sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri\'deki kaza sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de meydana gelen eğitim uçağı kazasında şehit olan Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, kazanın nedeninin incelemeler sonucunda açıklığa kavuşacağını belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şehitler için Allah'tan rahmet dileyerek, ailelere ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

04.06.2024 13:20
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Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağının henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu iki pilotun şehit olduğu bildirildi.

Olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikatın sonucunda açıklığa kavuşacağı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Kahraman silah arkadaşlarımız 4 Haziran'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki kaza sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika


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