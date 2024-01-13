 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanları Yaralı Askerleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanları Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanları Yaralı Askerleri Ziyaret Etti
13.01.2024 - 18:04,  Güncelleme: 18:17
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlarının Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a gittiği hatırlatıldı.

Kuvvet Komutanlarının, Şırnak'ta kalarak yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak kahramanlarımıza acil şifalar diledi."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Metin Gürak, Orgeneral, Şırnak, Savunma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanları Yaralı Askerleri Ziyaret Etti - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanları Yaralı Askerleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement