Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Muhabirlerine Eğitim Verdi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Muhabirlerine Eğitim Verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Muhabirlerine Eğitim Verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savunma muhabirlerine yönelik başlattığı eğitim programını tamamladı. Eğitimlerde, Bakanlık yetkilileri ve basın mensupları arasında bilgi alışverişi sağlandı. Ayrıca basın mensuplarına birlik ziyaretleri düzenlenerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin faaliyetleri yerinde görüldü. Eğitimde, MSB'nin teşkilat yapısı, faaliyetleri, TSK'nın harekatları ve uluslararası görevleri hakkında bilgi verildi. NATO kavramı ve dezenformasyonun önlenmesi de ele alındı.

15.05.2024 19:07
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savunma muhabirlerine yönelik başlatılan eğitimin tamamlandığını ve eğitimlere katılan basın mensuplarına belgelerinin teslim edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, savunma muhabirlerine yönelik eğitim programı düzenlendiği belirtildi.

Eğitimin, Türkiye'nin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması konusunda Bakanlık ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin artırılmasını amaçladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde, Bakanlığımız ve Kuvvet Komutanlıklarından general, amiral ve eğitim konularında uzman personel ile muhabirler arasında soru-cevap şeklinde karşılıklı etkileşim ve tecrübe paylaşımı da sağlandı. Ayrıca basın mensuplarının gerçekleştirdiği birlik ziyaretleri ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin önemli faaliyetlerinin bizzat yerinde görülmesi sağlandı."

MSB'nin faaliyetleri anlatıldı

MSB'nin teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatıldığı eğitimde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin askeri terminolojisi, hudutlarla ilgili güvenlik tedbirleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekatlar, TSK'nın askeri işbirliği ve uluslararası görevler kapsamında icra ettiği faaliyetler basın mensuplarına anlatıldı.

NATO kavram ve terminolojisi, MSB kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi kapsamındaki konular da aktarıldı.

Kaynak: AA

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