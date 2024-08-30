Milli Savunma Bakanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlama onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten bakanlık, kahraman ordunun devletin ve milletin huzuru ve güvenliği ile dünya barışına katkı için çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, şehitler, gaziler ve Milli Mücadele kahramanlarına minnet ve saygılarını iletti.

30.08.2024 14:48
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadığımız bugünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Türk milletinin şan ve şerefini tarihe yazan kahraman ordumuz, atalarımızdan aldığı ilhamla devletimizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği ile dünya barışına katkı için var gücüyle çalışmaya, 7 iklim 3 kıtada mazlumların ve mağdurların sevinci olmaya devam ediyor. Kahramanca ve fedakarca görev yapan her bir Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, tüm şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayattaki kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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