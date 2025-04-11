'milli Şehit' Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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'milli Şehit' Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Mezarı Başında Anıldı

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919'da idam edilen, 14 Ekim 1922’de TBMM kararıyla ‘milli şehit’ ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i, şehadetinin 106'ncı yılında mezarı başında andı. Törende konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatırken, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda, adalet, bağımsızlık ve hürriyet için mücadele veren binlerce isimsiz kahraman gibi Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey de tarihimizin onurlu sayfalarında hak ettiği yeri almıştır” dedi.

11.04.2025 10:56  Güncelleme: 11:30
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919'da idam edilen, 14 Ekim 1922'de TBMM kararıyla 'milli şehit' ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i, şehadetinin 106'ncı yılında mezarı başında andı. Törende konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatırken, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda, adalet, bağımsızlık ve hürriyet için mücadele veren binlerce isimsiz kahraman gibi Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey de tarihimizin onurlu sayfalarında hak ettiği yeri almıştır" dedi.

Milli şehit Kemal Bey'in Kuşdili Mezarlığı'ndaki mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine, Başkan Yüksel, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, sivil toplum örgütü üyeleri ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Yüksel, Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i saygıyla ve rahmetle andığını belirterek, şunları söyledi:

"Adalet, bağımsızlık ve hürriyet için mücadele verenler…"

"Kemal Bey, işgal kuvvetlerinin baskısı altında, milletine hizmet ettiği için haksızca idam edilmiş; ama milletimizin vicdanında daima bir kahraman, bir adalet neferi ve sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla 'milli şehit' ilan edilerek ebedileşmiş bir isim olmuştur. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda, adalet, bağımsızlık ve hürriyet için mücadele veren binlerce isimsiz kahraman gibi, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey de tarihimizin onurlu sayfalarında hak ettiği yeri almıştır. Bugün, emperyalizmin 100 yıl önce milletimizin birliğine, iradesine ve bağımsızlığına kasteden oyunları hala değişen biçimlerde karşımıza çıkmakta. Ancak biz, dünü doğru anlarsak yarını sağlam inşa edebiliriz. İşte bu nedenle, Kemal Bey gibi isimleri sadece anmakla kalmıyor, onların uğruna can verdikleri değerleri yaşatmak için yılmadan çalışıyoruz. Bizler; gençlerimize Kemal Bey'i anlatmaya, adalet duygusunu yüceltmeye, haksızlık karşısında dimdik duran bir nesil yetiştirmeye mecburuz. Çünkü tarihten ders çıkarmak, geçmişin yükünü değil; ilhamını taşımak demektir.Bu vesileyle başta Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey olmak üzere, vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Törende son olarak, Kemal Bey'in ve tüm şehitlerin ruhuna Kur'an okutuldu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'milli Şehit' Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

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