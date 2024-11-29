Milli Sinema Günleri'nde Kayalı'nın Gözlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Sinema Günleri'nde Kayalı'nın Gözlemleri

Milli Sinema Günleri\'nde Kayalı\'nın Gözlemleri

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Türk sinemasının tarihine dair gözlemlerini paylaştı.

29.11.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyolog ve akademisyen Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Milli Sinema Günleri"ne konuk oldu.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Milli Sinemanın Ortaya Çıkış Koşulları ve Şekillenmesi Üzerine Bazı Gözlemler" konulu söyleşiye katılan Kayalı, Türk sinemasının yakın tarihine ilişkin bilgi verdi.

Yücel Çakmaklı'nın 1974'teki bir açıklaması sonrası hem kendisine yakın kesimden hem de dışarıdan çeşitli eleştiriler aldığını aktaran Kayalı, "Yüce Çakmaklı ilk olarak Necip Fazıl'ın senaryosundan siyasal olarak olağanüstü radikal bir şey çekmeye çalışıyor. Bu sansürden dönüyor yani evvela yapmak istediği şey bu. İkincisi Minyeli Abdullah'ı çekmek istiyor. O günün şartlarında çektirmezler deniliyor. Neyi çekiyor? Birleşen Yollar'ı çekiyor." dedi.

Birleşen Yollar filmi yerine Necip Fazıl Kısakürek'in bir eserini veya Minyeli Abdullah'ı çekmesi durumunda Çakmaklı'nın bu kadar başarılı olamayacağını savunan Kayalı, "Minyeli Abdullah filmi 1989'da çekildiğinde, o dönemde ortam müsaitti. Fakat Birleşen Yollar'ın çekildiği 1970'li yıllarda öyle değildi." şeklinde konuştu.

"Birleşen Yollar'ın çekilmesinde dönemin ortamının etkisi söz konusu"

Prof. Dr. Kayalı, Babıalide Sabah, Bugün ve Yeni İstanbul gibi dönem gazetelerinde Necip Fazıl Kısakürek ve Şule Yüksel Şenler'in de arasında bulunduğu pek çok yazarın çok farklı yazılar kaleme aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Şenler, o dönemde insanların gündelik hayatını çok daha fazla etkiliyor. Şule Hanım'ın yazdığı dönemlerde Hatice Babacan gündemde ve tesettür sorunu ilk defa ortaya çıkıyor. Bazı çevreleri çok rahatsız eden bir sorun. Yani olay gündelik hayatımıza bariz bir biçimde girmiş bir sorun olarak kendini gösteriyor. Dolayısıyla Birleşen Yollar'ın çekilmesinde, etkili olmasında benzer bir biçimde o dönemin ortamının etkisi söz konusu."

Dönemin şartlarında diğer yazarların kaleme aldığı metinlerin toplum üzerindeki etkisinin nispeten daha az olduğunu ifade eden Kayalı, "Şule Yüksel Şenler'in beyan ettiği konular, o dönem gazetelerin işlevselliği de göz önüne alındığında çok belirleyici. Yani tarih, Yücel Çakmaklı'ya bariz bir biçimde neredeyse zorunlu olarak Birleşen Yollar'ı çektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kayalı, söyleşinin ardından yöneltilen soruları yanıtladı. Etkinliğin sonunda, Kayalı ile katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında bugün ve yarın Rami Kütüphanesi ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açık oturumlar, söyleşiler ve ücretsiz film gösterimleri sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Yücel Çakmaklı, Kültür Sanat, istanbul, Güncel, Sinema, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Sinema Günleri'nde Kayalı'nın Gözlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
19:08 Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı
19:00 Karius’tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Karius'tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 14:10:01. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Sinema Günleri'nde Kayalı'nın Gözlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.