Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazası davası devam ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazası davası devam ediyor

Kayseri\'de milli sporcu Buket Kaya\'nın hayatını kaybettiği trafik kazası davası devam ediyor

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi. Sanık R.Ö. savunmasında, kaza anında aracı kendisinin kullandığını belirtti. Müşteki M.T. ise kaza anında aracı kimin kullandığını hatırlamadığını kaydetti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

23.05.2024 22:03
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Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.Ö, müşteki M.T. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık R.Ö. savunmasında, kaza anında aracı kendisinin kullandığını, olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Müşteki M.T. ise kaza anında aracı kimin kullandığını hatırlamadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

R.Ö. hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanık R.Ö, ilk celsede tahliye edilmişti.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazası davası devam ediyor - Son Dakika

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