Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, söyleşi programına katıldı - Son Dakika
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Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, söyleşi programına katıldı

Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, söyleşi programına katıldı

Giresun Belediyesi Halk Akademisi tarafından düzenlenen söyleşi programında, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Turgut Aslan Yaraman konuşmacı olarak yer aldı. Yaraman, Giresun'un ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, destek verenlere teşekkür etti. Programda ayrıca Yaraman'ın başarılarına odaklanan bir belgesel de izlendi.

29.05.2024 11:29
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Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, söyleşi programına katıldı.

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yaraman için Giresun Belediyesi Halk Akademisince söyleşi programı organize edildi.

Yaraman, Giresun'un ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Yüzme Federasyonu Para Yüzme Branşı Milli Takım Antrenörü Ali Şahin ise Yaraman'ın başarılarının devamının geleceğine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Söyleşi programında Yaraman'la ilgili TRT tarafından hazırlanan belgesel katılımcılara izlettirildi.

Programa Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Hıdımoğlu ve Özer Pazarlı ile Türkiye Yüzme Federasyonu Giresun İl Temsilcisi Heves Bozbağ katıldı.

Kaynak: AA

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