Milli Sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki Performansı

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(ANKARA) - 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde milli sporcular 6 branşta mücadele verdi.

Milli sporcuların müsabakalarında alınan sonuçları şu şekilde:

VOLEYBOL: Türkiye-Hollanda

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. İlk iki seti 19-25'lik skorlarla kaybeden A Milli Takım, üçüncü ve dördüncü seti 25-22'lik skorla alarak durumu eşitledi. Final setinde ise Türkiye, Hollanda'yı 15-13 mağlup etti. C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ve 4 Ağustos'ta İtalya ile karşılaşacak.

ATICILIK: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan - İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz

(10 metre havalı tabanca karışık takım elemesi)

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10 m Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Olimpiyat tarihimizin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen takımımız, altın madalya için Sırbistan ile yarın 10.45'te karşı karşıya gelecek.

Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

ATICILIK: Oğuzhan Tüzün

(Erkekler trap eleme)

Oğuzhan Tüzün, erkekler trap elemelerinin ilk gününde 75 atışta 73 isabet kaydetti. Yarın sabah yapılacak trap elemelerinin ikinci aşamasında sporcular 50 atış daha yapacak ve toplam isabette ilk altı sıra içinde yer alanlar aynı gün yapılacak finale katılmaya hak kazanacak.

OKÇULUK: Mete Gazoz, Muhammed Yıldırmış ve Ulaş Tümer

(Erkekler takım müsabakaları)

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Kolombiya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale, ardından da Hindistan'ı 6-2 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takım, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup oldu. Milli takım, Çin ile olimpiyat üçüncülüğü müsabakasına çıkacak.

ESKRİM: Nisanur Erbil

(Kadınlar kılıç bireysel)

Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, son 32 turunda ABD'li Magda Skarbonkiewicz'le karşı karşıya geldi. Erbil, rakibini 15-11 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Nisanur Erbil, Bu turda karşılaştığı Fransız Sara Balzer'e 15-5 mağlup olarak oyunlara veda etti.

YÜZME: Kuzey Tunçelli

(Erkekler 800 metre serbest stil elemesi)

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 800 metre serbest stil elemeleri yapıldı. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, serisinde 7.47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2'nci oldu. Genel sıralamada 11'inci sırada yer alan Kuzey Tunçelli, yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi. 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos Cumartesi günü 1500 metre serbest stil elemelerine katılacak.