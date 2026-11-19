İZMİRLİ milli tenisçi Erol Demir (68), Masters Dünya Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Uluslararası organizasyonlarda 31 yıl boyunca ay-yıldızlı formayı taşıyan tek Türk tenisçi olan Demir, kariyeri boyunca 1300'ün üzerinde kupa, madalya ve plaket kazandı.

İzmir'de milli sporcu Erol Demir, 47 yıl önce başladığı tenis kariyerinde ilk kez 1995 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giydi. O tarihten bu yana uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden Demir, spor yaşamı boyunca 1300'ün üzerinde kupa, madalya ve plaket kazandı. Demir, bu yıl da Masters Dünya Şampiyonaları'na katıldı. Türkiye'yi ülkeler arası Masters Dünya Takım Şampiyonaları'nda 31 yıl boyunca temsil eden tek Türk tenisçi olan Demir, bu alanda rekora imza attığını söyleyerek, "Milli tenisçi olarak yolculuğum Almanya Dormagen'de başladı. Ondan sonra Güney Afrika Johannesburg, İngiltere Winchester, Amerika Palm Beach, tekrar Güney Afrika Durban, Naples, en son olarak da Hırvatistan'daki yurt dışı turnuvasına gittim. Bu yıl da 31'inci yılımda Türkiye'de Antalya Club Ali Bey'deki Dünya Şampiyonası'na katıldım" dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN BU PLATFORMDA MÜCADELE ETMEK ÇOK DEĞERLİ'

Dünya şampiyonalarında rakiplerinin tenis kültürünün içinde yetişmiş sporculardan oluştuğunu ve mücadelenin zorlu geçtiğini belirten Demir, "Mücadele edip başarıya ulaşabilme şansımızın neredeyse yok kadar az olduğunu gördüm. Ama bu dünya şampiyonalarına katılmak, ülkemiz için bu platformda mücadele etmek gerçekten çok değerliydi. Bunu ülkemiz lehine kullanabilmek amacıyla farklı bir platforma taşıdım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla iletişime geçtim. Tanıtma Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet ile görüşerek durumu izah ettim. Rakiplerimize Türkiye'yi tanıtan bir hediye vermek istedim. Çünkü hediye insanları mutlu eder. Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı'yla iletişime geçtim ve oradan aldığım çok güzel hediyeleri sporculara dağıtmak üzere hazırladım. Ben oraya giderken bu hediyelerin yanına 31'inci yılımı kutladığımı belirten güzel bir kolaj ve ay-yıldızlı bayrağımızı, çevresindeki bütün ülkelerin bayraklarını alfabetik sırada yerleştirerek bir havlu bastırdım ve onu da hediye ettim. Bu hediyeleri aldıklarında o kadar mutlu oluyorlardı ki yüzlerindeki ifadelerden ben de gurur duyuyordum" ifadelerini kullandı.

'YAŞINDAKİ SAYIYI UNUTUP İÇİNDEKİ SAYIYLA YAŞAMAYI ÖĞRENMEK LAZIM'

68 yaşında olmasına rağmen kendisini genç hissettiğini belirten Demir, "Hangi spor dalını yaparlarsa yapsınlar, insanların hayatlarında spor olmalı. Yaşındaki sayıyı unutup içindeki sayıyla yaşamayı öğrenmeleri lazım. Bu şekilde hareket ediyorum ve gençlerle mücadele edebilecek kadar içimizde o enerjiyi hissediyorum. Masters'daki rakiplerimiz çocuk yaşlardan beri bu işi profesyonel olarak yapan sporcular. Böyle bir grupla mücadele etmek çok önemliydi. Ayrıca ülkemizin tanıtılması, prestiji, insanların sempatisini kazanabilmek, bunları yapabilmek için uğraşmak lazım" diye konuştu.