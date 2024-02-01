Milli Voleybolcu Hande Baladın\'a Tehdit Mesajları Gönderen Sanığa Ceza Verilmedi

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Özden ATİK/ İSTANBUL, SOSYAL medya hesabı üzerinden Milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla, hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mustafa Neşeli'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Mustafa Neşeli hakkında mahkeme akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Neşeli getirildi. Hande Baladın'ın avukatları, Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, Aile Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Hakim, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen yazıya göre sanığın işlediği öne sürülen fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, dolayısıyla ceza sorumluluğunun olmadığını belirtti.

FEDERASYON KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı, "Hande Baladın'ın bulunduğu durum, üstlendiği görev ve ait olduğu camia birlikte değerlendirildiğinde federasyon olarak mevcut olaydan biz de doğrudan zarar görmüş durumdayız. Bu nedenle davaya katılma talebimizin kabulüne karar verilsin" dedi. Söz verilen sanık Mustafa Neşeli, söyleyeceği söz olmadığını belirtti. Sanık avukatı federasyonun katılma talebinin reddini istedi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti. Mütalaaya karşı yeniden söz verilen sanık Neşeli, beraatini istedi. Avukatı ise mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.

BALADIN'IN AVUKATI : "SANIK CEZALANDIRILSIN"

Hande Baladın'ın avukatı, sanığın cezalandırılmasını ve gerekirse yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Yeniden rapor aldırılması ve federasyonum katılma talebinin doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddeden mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle kendisine isnat edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmış bulunduğundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına ve iyileşinceye kadar tedavi kapsamında kalmasına hükmetti. Hakim kararını açıkladıktan sonra sanığa, "Akıl sağlığın yerinde olmadığı için ceza vermedik. Şifa buluncaya kadar yüksek güvenlikli hastanede kalacaksın" dedi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine sanığın avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Talebimiz gibi çıktı, baştan beri suçsuz olduğunu savunuyorduk. Olması gereken bir karardı" ifadelerini kullandı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı takıma ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa Neşeli sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmıştı. Hande Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık, Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.