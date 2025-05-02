Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'dan "Telef" Tepkisi: "Bu Söz Siyasi Tarihimizde Bir Yüz Karası Olarak Kalacaktır"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında, "Eskiler, 'Keçiyi yardan uçuran bir tutam otmuş' derler. Bakalım, Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Çayır, "Bu söz siyasi tarihimizde bir yüz karası olarak kalacaktır. Yönettiğiniz ülkeye siz bu tür davranışları sıfatları asla ve asla yapamazsınız. Yaparsınız kendinizi düşürürsünüz. Yaparsınız toplumu ikiye bölersiniz. İkiye bölünmüş toplumdan kendine gelecek çıkarırsın" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları kaydetti:

"Türkiye üzülerek ifade etmeliyiz ki bir türlü bayramı bayram gibi yası yaz gibi kullanamamakta ve yaşayamamaktadır. Yani yasaklarla, korkularla, kaos senaryolarla Türkiye'yi biz içeriye doğru eviremeyiz. Ülkeyi yönetenler insanları mutlu, huzurlu, refah ve özgürlük içerisinde yaşatmak zorundalar. Devletin ve yöneticilerin yani iktidar olmanın gereği budur. Yasaklarla, korkularla ülke yönetilemez. 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak evrenselleşmiş ve dünyada işçi bayramı olarak kutlanmaktadır. Artık dünya küçük bir köydür. Olup bitenler hepimizi ilgilendirmektedir. Orada başka bir toprakta ve coğrafyada bayram kutlanırken burada da kutlanır. İşçiler kırmadan, dökmeden anayasal çerçevede kalmak kaydıyla yasal çerçevede kendilerini ifade etmek zorundalar ve kendilerini de bir şekilde duyurmak zorundalar. Burada iktidarın korkuya kapılması, endişeyi büyütmesi, 'turpla, şalgamla ülke yönetilmez' sloganını yasaklaması veya bu sloganları taşıyanları şu veya bu şekilde dışarıda tutması bu benzeri dövizleri toplamaya çalışmasının hiçbir izahı yoktur.

Artık biz Türkiye'nin gerçek gündemleriyle ülkeyi bir şekilde bir yere taşımak zorundayız. Korku ve endişe sayarak 'içeriden dışarıdan düşmanlar, içeriden dışarıdan düşmanlar, içeriden işte şunlar var dışarıda bizi yok etmeye çalışanlar var. Dünya liderini yok ediyorlar. Dünya lideri bilmem ney'. Bu tür gerçeği yansıtmayan sadece algı oluşturmaya yönelik kendi kendinizi mutlu etmeye yönelik bir takım çabalardan vazgeçmelisiniz. Türkiye'nin gündemi 'turp şalgamla ülkeye yönetilmez, adaletle yönetilir, merhametle yönetilir, ortak akılla yönetilir', Türkiye'nin gerçekleri yönetilir ifadesinin ta kendisidir.

"Bırakın yargı kendi işini yapsın"

Açıyorsunuz iktidar yanlısı televizyonları görsel veya yazılı basını yaşadıklarımızla hiç alakası olmayan işler ve manşetler görüyorsunuz. Ya Türkiye'nin gündemi CHP'nin içinde olup bitenler mi? CHP'nin kongresi mi? Yani içeriye almışsınız adamı. Gece yarısı operasyonla hiç de hoş olmayan hiç de vicdanı oturmayan bir hal ile bir muamele etmişsiniz. Gece yarısı terörist alır gibi alıp götürmüşsünüz. Emniyetin bilmem kaçıncı katına. Sonra başlamışsınız, ne kadar suçlu olduğunu, ne kadar yolsuzluk yaptığını, ne kadar kötü bir insan olduğunu. Kim bu hikayeleri veya bu tür haberleri yayıyor? Hükümet yanlısı. Öbür tarafta ne kadar suçsuz olduğunu anlatan muhalif kanallar var. Ya mahkeme nerede, savcı nerede, yargı nerede kardeşim? Şu an Türkiye çok büyük bir kaosun içinde yargı anlamında bakın. Yargının ödevini, yargının işlevini şu an da yazılı ve görsel basın yapıyor. Yargı yok. Dosyada ne var ne yok veya dosya yeni girecek deliller veya soruşturmanın ahvali veya gidişatıyla ilgili savcının veya hakimin beyanından önce biz gazetecilerden duyuyoruz. Adaletin olmadığı bir toplumda mutluluk olmaz, huzur olmaz, gelecek olmaz. Beraber yaşayamayız, milletçe yaşayamayız. Adalet yaşamımızın, hayatımızın ana direğidir, ana direği. Ana direk çökerse herkes çöker. Bırakın yargı kendi işini yapsın.

"Telef ne demek? Git kelimenin kökenine bak, itlaftan yani öldürmekten geliyor ya.."

Sayın Cumhurbaşkanı kalkar da daha iddianamesi hazırlanmamış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yapılan soruşturmada hüküm verirse 'bunlar suçlu' derse hatta ileri bir hiç de hoş olmayan Cumhurbaşkanı'na yakışmayan ülkeyi yöneten bir insana yakışmayan bir dille 'ya bunlar Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Cumhurbaşkanı yolunda bakalım kaç kişi telef olacak. Birisi telef oldu zaten. Sıra başkalarını da' demeyi gerektiren hangi akıl, hangi inanç, hangi dil, hangi idrak var ya? Telef ne demek? Git kelimenin kökenine bak. İtlaftan yani öldürmekten geliyor ya... 'Kaç kişi öldürülecek' diyor. 'Kaç kişi telef olacak, kaç kişi yok edilecek, kaç kişi hayvan gibi bilmem muameleye tabi tutulacak.' Bu söz siyasi tarihimizde bir yüz karası olarak kalacaktır. Yönettiğiniz ülkeye siz bu tür davranışları sıfatları asla ve asla yapamazsınız. Yaparsınız kendinizi düşürürsünüz. Yaparsınız toplumu ikiye bölersiniz. İkiye bölünmüş toplumdan kendine gelecek çıkarırsın. Çıkardın da ne oldu? Ne oldu? 23 yıldır tek başınıza ülkeyi yönetiyorsunuz değil mi? 23 yıldır tek başınıza yönettiğiniz ülkede 2002'de söylediğinizin hangisi yapıldı? Hangisini yok ettiniz veya hangisini problem olmaktan çıkarttınız? Ne dediniz? Yasaklar bu ülkenin baş belası mıydı? Baş belasıydı. Yasaklar bitti mi? Azaldı mı, çoğaldı mı? Ey halkımız, ey Türk milleti, ey iktidarı sevenler, iktidarı sevmeyenler. Hepinize birlikte söylüyorum.

"23 yıl sonra benim söylediğimi söylüyorsun"

2002'de Sayın Cumhurbaşkanı milletten oy isterken iktidar talebinde bulunurken ne dedi? 'Yasaklar bu ülkeye yakışmıyor. Yasaklarla ülkeyi yönetemezsiniz' dedi. Ben de kendisine 23 yıl sonra diyorum ki aynı yerde misin? Onların kınadığın, ayıpladığın şeyleri şimdi sen yaparken hiç aklına dün söylediğin gelmiyor mu ya? 'Yolsuzluk' dedin. 'Yolsuzluk bu ülkenin baş belasıdır' dedin. Yolsuzluğun önlenmesine kendinizden, partinizden, belediyenizden, hükümetinizden ve merkez olarak kendinizi kabul ederek oradan başlayarak bir temizliğe başlayabildin mi? Yok. Kendini unutup başkalarından başladın. Başlarken de amaç temiz bir toplum, yolsuzluğun olmadığı, hırsızlığın olmadığı, arsızlığın olmadığı bir toplum oluşturmak değil. Siyaseten bir soruşturma, siyaseten bir hamle. Bu doğru değil. 20 yıl önce hayat pahalılığından yakınan bundan dolayı oy isteyen sensin. 23 yıl sonra benim söylediğimi söylüyorsun. Ben diyorum ki bu hayat pahalılığından millet zarar alıyor. Sen de diyorsun ki millet zarar alıyor. Bu nasıl iş?"

Ttoplantı sonrası, "Anavatan Partisi (ANAP) kurucusu ve AK Parti'de üst düzey görevlerde bulunduğu" bildirilen Bahattin Durmaz'ın Milli Yol Partisi'ne katıldı. Remzi Çayır, parti rozetini Durmaz'a taktı.