Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, haftalık gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısını Cebeci Semt Pazarı'nda gerçekleştirdi.

Çayır, "Burada halk haftalık ihtiyaçlarını karşılamak üzere buraya gelir. Filesini, torbasını doldurmaya çalışır ancak son zamanlarda hayat gittikçe çekilmez oldu, hayat gittikçe daraltıldı. Geçim sıkıntısı had safhada alım gücü düştü. Türkiye'yi yönetenler milletimizin hayatını kolaylaştırmak yerine kendi gündemlerini bize dayatmaya devam ediyorlar" dedi.

Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin de konuşan Çayır, "Aynı model helikopterlerin düştüğüne tanıklık ediyoruz. Airbus marka Fransız helikopterlerinin daha önce de aynı modellerinin kaza kırıma uğradığını görmekteyiz. Bundan ötürü 44 şehit vermişiz ama hiçbir şey olmamış gibi davranılmış. Eski bir Genelkurmay Başkanı'nın deyimiyle, 'Bu işin doğasında ölmek var' denmişti. Tamam da kardeşim, insanca tedbirini al, gereğini yap. Eğer kaza olursa ondan sonra olabilir. Ancak 'Bu işin doğasında ölüm var' deyip 5 şehidimizi daha göz göre göre ölüme sevk etmek yanlıştır. Bunun önünün ve arkasının araştırılması gerekir. Bir daha insanlarımızın, askerlerimizin şehit olmaması için bunların bir kaza mı, mukadderat mı, bilinçsizlik mi, tedbirsizlik mi olduğunun açığa çıkarılması gerekmektedir" diye konuştu.

"İÇERİDE BİR YILDA 46 MAHKUM SAĞLIK SEBEBİYLE ÖLDÜ, ONLARI NİYE ÇIKARMADINIZ?"

"Ülkeyi yönetenler vatan evladı başka, bakan evladı başka davranıyorlar" diyen Çayır, şöyle devam etti:

"Herkesi aynı terazide tartmıyorlar. Yani birimiz falanca ülkede, şehirde veya falanca köyde doğduk diye fakir olduk ya da siyasi değiliz, siyasette dayılarımız yok diye farklı terazilerde tartılamayız. Sayın Cumhurbaşkanı hangi terazide tartılıyorsa 85 milyonun da aynı terazide tartılması gerekir. Bu ülkenin hukuku tek hukuk olmalıdır. Çift hukuk bu ülkeyi mutsuz kılar, geleceğini yok eder. Siz hala kendi hırsızınızı, kendi arsızınızı korumaya devam ederseniz bu ülkenin çocuklarının, bu ülkenin gençlerinin geleceği olamaz. O sebeple buradan sesleniyorum: Yol yakınken, sırf iktidarda kalmak veya iktidarı devam ettirmek uğruna birtakım gerçekleri ters yüz edemeyiz. Fatma Betül Sayın Kaya'ya tanıdığınız hukuku, hakkı bütün insanlara tanımak zorundasınız.

19 gün yatacak, milletin 2 milyarını cebine indirecek, uyanıklık edecek, eski bakanlık sıfatını, mevcut iktidar partisinin genel başkan sıfatını kullanarak zenginleşme yoluna gidecek, iş ortaya çıktığında parayı iade edecek ve sonra 19 gün yatıp çıkacak. Sadece bu hanımefendi için söylemiyorum. Bu işin içerisinde olan 243 kişiden bahsediliyor. Önü, arkası, siyasi kimliği ne olursa olsun bunların ortaya çıkması gerekmektedir. Vatan evladıyla, bakan evladı aynı hukukla karşılaşmadığı müddetçe bizim gençlerimiz iş bulamaz. Şu an burada bulunan, beş on kuruşunu cebine koyup tezgahına mal koyan, beş liraya alıp yedi liraya satmaya çalışan vatandaşımız, esnafımız da iflah olmaz. Efendim, ne olmuş? Saygıdeğer hanımefendi hastalanmış, içeride durmadan ağlıyormuş, dayanamazmış. Belki de birilerinin isimlerini söylermiş. İçeride bir yılda 46 mahkum sağlık sebebiyle öldü niye çıkarmadınız onları?"

"SİZ MİLLETİN MALINI ÇALANLARA NEREDEYSE MADALYA TAKACAKSINIZ"

Çayır, ekonomi politikalarını da eleştirerek, şunları söyledi:

"Çıkıyor, bize diyorlar ki 'enflasyon yüzde 25-30.' Gelin bakın bakalım yüzde 25-30 mu, yoksa yüzde 50-60 mı? Portakal, biber, patlıcan, kabak yükseliyor. Millet, satıcı ne yapsın? Hal böyleyken millet canından bezmiş siz milletin malını çalanlara bir de neredeyse madalya takacaksınız. Bu utanmazlığa bir an önce son verilmelidir. Şu an halk, memur, emekli zorda. Kimse ay sonunu hesap edemez haldedir. Sizin bir tarafınız yağda, bir tarafınız balda olabilir. İktidar olduğunuz için devletin, milletin malını kendi malınız sayabilirsiniz ama artık yeter. Eve gitmeyi de bilmek lazım. Yeter, 25 yıldır yönettiniz ne yaptınız? Hala hayat pahalılığıyla, adaletsizlikle, adam kayırmacılıkla uğraşıyoruz. Bu işin sizinle olmayacağı aşikardır. Bir an önce, sandığa gitmeliyiz ve sandığı çözüm diye milletin önüne koymak zorundayız."