Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Ülkemizde Simit Alırken Pazarlık Yapan Vatandaşlarımız Varken, Hükümet CHP'nin İçiyle Uğraşıyor"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirerek, "Ülkemizde simit alırken pazarlık yapan vatandaşlarımız varken, hükümet CHP'nin içiyle uğraşıyor. Millet 'iş' diyor, hükümet 'CHP hırsız' diyor. Millet 'aş, ekmek, açım' diyor, hükümet 'mutlak butlan' diyor. Vatandaş 'çocuğum okulu bitirdi, iş istiyor' diyor, hükümet 'Bursa Belediyesi görevden alındı' diyor. Türkiye bunlarla doymayacak" dedi.

Remzi Çayır, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değinen Çayır, şöyle konuştu:

"İsrail-Amerikan ittifakı, Orta Doğu'daki halkları gerçekten zehirlemiştir. Gerçekten Orta Doğu'daki halkların geleceğini karartmıştır. Bir gecede 200 tane masum insanı öldürmekten bir adım dahi geri atamaz hale gelen bir caniden bahsediyoruz, İsrail canisinden bahsediyoruz. Dünya seyrediyor. 'Biz medeniyeti, ülkeyi, toplumu yerle bir edeceğiz' diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, nükleer silah kullanmaktan bahsediyor. Yerle bir etmek nasıl olur? İnsanlar topyekün nasıl yok edilir? Bir medeniyet yeryüzünden nasıl silinir? Ancak yakılarak. Yakılmanın adı nükleer silahtır. Nükleer silah kullanacağını ima ederek İran'ı masaya oturmaya zorlamış ve İran'la beraber diğer birtakım ülkelere de gözdağı vermiştir."

Hiçbir Müslüman ülke, İsrail elçisine ve İsrail'e 'Topraklarımdan defol, topraklarımdan çek git' diyememiştir, Türkiye dahil. En nihayetinde iki tarafa da boncuk dağıtmak Türkiye'nin dış politikası olmamalıydı. Hem Amerika'ya hem İsrail'e güler yüz gösterip, öbür tarafta İran'a da 'Aman yapma, İran'a yapılan bu saldırı doğru değil ama İran'ın da Körfez'e attığı füzeler doğru değil' demek, iki tarafı da idare etmektir. Bu dış politika değildir. Bu bir duruş değildir. Bu Türkiye değildir. Zalim Amerika ve zalim İsrail'e karşı Türkiye bu tavrını değiştirmeliydi."

"Millet 'aş, ekmek, açım' diyor, hükümet 'mutlak butlan' diyor"

Çayır, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirerek, şunları söyledi:

"Ülkemizde simit alırken pazarlık yapan vatandaşlarımız varken, hükümet CHP'nin içiyle uğraşıyor. 'Ben açım, geçinemiyorum' diyorum, 'adalet arayışındayım' diyorum, hükümet ise 'mutlak butlan çıkacak mı, çıkmayacak mı?', 'İmamoğlu şunu mu yaptı, bunu mu yaptı?' diye konuşuyor. 'Bu sabah kimler gözaltına alındı, kimler alınmadı?' tartışmaları yapılıyor. Türkiye bunlarla doymayacak. Türkiye'nin temel meselesi, sizin bize dayattığınız gündem değil. İnsanlar insanca yaşamak istiyor, geleceğinden endişe duymadan yaşamak istiyor. Siz ise kendi gücünüzü, iktidarınızı ileriye taşıyabilme telaşındasınız. Bununla ilgili formüller belirliyorsunuz, yollar arıyorsunuz, telaşlar ortaya koyuyorsunuz."

Sonra dönüp 'hükümetin gündemi ile milletin gündemi farklı' diyorsunuz. Millet 'iş' diyor, hükümet 'CHP hırsız' diyor. Millet 'aş, ekmek, açım' diyor, hükümet 'mutlak butlan' diyor. Vatandaş 'çocuğum okulu bitirdi, iş istiyor' diyor, hükümet 'Bursa Belediyesi görevden alındı' diyor. Vatandaş 'ben huzur istiyorum, başıma bir şey geldiğinde başvuracağım bir adalet mercii istiyorum' diyor, hükümet ise siyaset kapısını gösteriyor."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim" talebine ilişkin de konuşan Çayır, şöyle konuştu:

"Bir muhalefet, şu an 24 yıldır ülkeyi keyfine göre yöneten bir iktidara karşı ara seçimi değil, genel seçimi tartışmalıdır. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış yoldasınız ve yanlış ifadeler kullanmaktasınız. 5, 10, 20, 30, 40 tane istifa ettirerek neyi ispat etmeye çalışacaksınız? Ara seçim yapacaklar, güya hükümet oradan mağlubiyetle ayrılacakmış, erken seçime zorlanacakmış. Siz önce milletin tercümanlığını yapın. Evinizden çıkın, partinizden çıkın; milletin evine, sokağa, caddeye varın, köylere gidin. Milletin yaşadıklarını bir görün, onların tercümanlığını yapın. Kendi dünyalarına dalmışlar, kendi dertleriyle meşguller. Evet, sadece sizin belediye başkanlarınıza haksızlık yapılmıyor, normal vatandaşın kendisi kan ağlıyor. Bu hali, bu gerçeği milletle paylaşıp gür bir sesle ortaya çıkarmak varken hala ara seçimi tartışan bir ana muhalefet var. Ben bunu öngörüsüzlük ve ufuksuzluk olarak görüyorum."

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çıkan çatışmaya ilişkin de görüşlerini açıklayan Remzi Çayır, şöyle devam etti:

"DEAŞ örgütüne mensup bir birkaç kişinin boş İsrail Konsolosluğu'na saldırması var. Gelmişler, üç tane el silahlı insan oraya basmaya kalkmışlar, onu da Türkiye'nin gündemine soktular. Ben işin iç yüzünü biliyorum burada anlatmak istemiyorum. Nasıl olduğunu, kimler olduğunu, nelerle yapıldığını da biliyorum, bize bilgiler geliyor. Ama şunu söylemeliyim, ne olursa olsun Türk polisine el uzatılmamalı, bizim çocuklarımız. Bunlar her ne kadar zaman zaman bazı nümayişlerde veya haksız davranışlarda bulunsalar da sonuçta bizim çocuklarımız. Ben orada yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum. Polislerle ilgili bir takım hakların geliştirilmesi ve hakların verilmesi gerektiğini de burada vurgulamak isterim."