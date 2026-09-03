Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, adalet istediklerini söyledi - Son Dakika
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Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, adalet istediklerini söyledi

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, adalet istediklerini söyledi
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, muhaliflere yönelik gözaltı ve tutuklamaları eleştirerek 'Adalet istiyoruz, adalet' dedi. Çayır, partisinin büyük kongresini Ankara'da yapacaklarını duyurdu ve hükümeti sorumsuzlukla suçladı.

(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, muhaliflere yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarına tepki gösterdi. Çayır, "Birilerini gece yarısı baskınla alıyorsun. Çoluk çocuğunun gözü önünde itibarsızlaştırıyorsun. ve peşinen hükümlü kılıyorsun. Bu adalet mi? Adalet istiyoruz, adalet" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Çayır,  "Bir, bir buçuk ay içerisinde Milli Yol Partisi'nin Büyük Kongresi'ni Ankara'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Biz bir ihtiyaçtan doğduk. Biz milletin bir ihtiyacından doğduk" ifadelerini kullandı.

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin de Çayır, "En nihayetinde bu ülkede insanlar ölür, hiç kimse sorumlu tutulamaz. Hükümet zaten sorumsuzdur. Mersin Taşucu'ndan belli aralıklarla Kıbrıs, Girne'ye insan taşınıyor. İnsanın hayatının bu kadar ucuz olduğu başka bir toplum var mı yok mu bilmiyorum. 'Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' düşüncesi asla kabul edilemez" dedi.

"HIRSIZDAN ARSIZDAN HESABIN SORULMADIĞI BİR SİSTEMDE HIRSIZLIK SÜRÜP GİDER"

"Sorumlusu çıkmayan, yanlış yapanların hesabı sorulmayan, hırsızdan arsızdan yani hesabın sorulmadığı bir sistemde hırsızlık, arsızlık, sorumsuzluk sürüp gider" diyen Çayır, Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin de şunları kaydetti:

"Şimdi Melih Gökçek'i herkes Ankara'da tanır. Yirmi beş yıl başkenti idare etmiş. Elde ettikleri mülkleri ve zenginlikleri herhalde ticaret yaparak elde etmiş değiller. Birinin televizyonu var, birinin Almanya'ya gidip işte ticaret yapmak, mal mülk almak için uğraştığı haberler gırla gidiyor. 'Siz bu parayı nereden edindiniz? Hangi ticareti yaptınız? Hangi alışverişi yaptınız? Hangi ticarette ne kadar kar elde ettiniz? Şirketlerinizin isimlerini, cisimlerini nasıl elde ettin' diye soran oldu mu, hala kimse sormuyor. İşin sonuçlarıyla meşgul... Yarın gidecek savcıya ifade verip çıkacak."

Muhaliflere yönelik gözaltı ve tutuklamalara da tepki gösteren Çayır, "Birilerini gece yarısı baskınla alıyorsun. Çoluk çocuğunun gözü önünde itibarsızlaştırıyorsun. ve peşinen hükümlü kılıyorsun. Bu adalet mi? Adalet istiyoruz, adalet" ifadelerini kullandı.

"AMED SPOR ELİYLE, DEM ELİYLE İNSANLARI AYRIŞTIRMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Remzi Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dağda teröristin yapamadığını insan öldürerek, bombalayarak, yok ederek kendisini ifadeye çalışmaya çalışan, kendi provokasını yapmaya çalışan ve bulunduğu ideolojiyi topluma dayanmaya çalışan PKK'lı teröristin yapamadığını şu an meşru zeminde, güya demokratik ortamda çok net söylüyorum. AMED Spor eliyle, başka birtakım STK'lar eliyle, DEM eliyle milleti ayrıştırmaya hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Toplumu çok derin bir şekilde ayrıştırma işlemi başlamıştır. Adam stattan çıkıyor. 'Kürdistan bir, Trabzon sıfır' diyor. 'AMED Spor Kürdistan'ın takımıdır' diyor.

Kürtlerin ve Türklerin bu topraklarda ayrışmak gibi bir emeli, düşüncesi yok. Siz bugüne kadar 47 yıldır insan öldürenlerin bölmeye çalışanların ekmeğine meşru zeminde, hukuk zemininde Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde yağ çalmaya devam ediyorsunuz."

"ÇOCUĞUNU ÜNİVERSİTEYE GÖNDEREMEYEN BABALAR VAR"

Önümüzdeki günlerde okulların açılacağını hatırlatan Çayır, "Çocuğunu üniversiteye gönderemeyen babalar, aileler var, Sayın Cumhurbaşkanı... Bizzat şahitliğimle söylüyorum. Çocuk, Kahramanmaraş'ta liseye okurken Edirne'yi kazanmış. Baba Edirne'ye

çocuğu göndermek istemiyor. Yurt çıkmamış. Ev tutsa yirmi, otuz bin lira, yirmi, otuz bin lira da yemek içme parası altmış bin lira. Adamın aldığı kırk bin lira. Simit hesabını bir daha gözden geçir" diye konuştu.

Remzi Çayır, TÜİK ve ENAG'ın ağustos ayı enflasyon verileri arasındaki farka da dikkati çekerek, "ENAG diyor ki yüzde iki-üç aylık enflasyon var.  Öbürü de yüzde bir. Yıllık enflasyon ENAG diyor ki yüzde 50, TÜİK diyor ki yüzde 30. O sebeple artık biz bu masal iktidarından Türkiye'yi kurtarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milli Yol Partisi, Remzi Çayır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, adalet istediklerini söyledi - Son Dakika

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