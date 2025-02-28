Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke'nin vefatını duyurarak ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

28.02.2025 10:26  Güncelleme: 10:27
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları'nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Türkiye'yi iki kez olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında hayata veda etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları'nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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