Milli Yüzücü Şadan Derya Erke Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları'nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Türkiye'yi iki kez olimpiyatlarda temsil eden milli yüzücü Şadan Derya Erke, 42 yaşında hayata veda etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Değerli bir çalışma arkadaşımızı, eğitmenimizi, milli sporcumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi Sidney ve Atina Olimpiyatları'nda temsil eden yüzücümüz Şadan Derya Erke'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sporcu arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.