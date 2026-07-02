Mimar Sinan\'ın İzinde Tekirdağ Ziyareti

" Mimar Sinan'ın İzinde: Bir Payitahttan Diğerine Yolculuk" kültür ve turizm rotası kapsamında Güney Kore ve Japonya'dan gelen turistler, Tekirdağ'ı ziyaret etti.

Türk Hava Yolları (THY) ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen program kapsamında turistler kenti gezdi.

Mimar Sinan'ın eserlerinden Rüstem Paşa Camisi'ni gezen turistler, ardından Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Rehberler eşliğinde grup, tarih öncesi dönemlerden bugüne uzanan eserleri inceledi.

Program kapsamında turistler, Tekirdağ'a özgü coğrafi işaretli ürünleri de tatma fırsatı buldu.

Kültür ve turizm rotası kapsamında turistlerin Edirne ve Kırklareli'ni de ziyaret edeceği öğrenildi.

Güney Kore'den gelen Chang Woonseok, AA muhabirine, Türkiye'nin etkileyici bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gezilecek yerler listesinde ilk sırada yer aldığını aktaran Woonseok, "Trakya'ya geldiğimizde atmosfer beni oldukça etkiledi. İnsanları ve ortamı beni aşırı etkiledi." dedi.

Woonseok, Mimar Sinan'ın eserlerinin oldukça etkileyici olduğunu ve başka ülkelerde göremeyeceği yapılarla karşılaştığını ifade etti.

Trakya'nın Güney Koreli turistler için ilgi çekici bir yer olacağını vurgulayan Woonseok, "Yeni yerler görmek onları etkileyecektir. Birçoğumuz Ankara ve Kapadokya'yı biliyor. Bu şekilde bilinmeyen yerler olduğundan bilinmesi ve geliştirilmesi adına çalışırsam oldukça güzel yarar sağlayacağız." diye konuştu.

Japonya'dan gelen Kurosu Hitomi ise iki ülkenin son derece güzel ilişkilere sahip olduğunu, Mimar Sinan'ın muazzam eserlere imza attığını ve Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.