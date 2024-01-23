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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri Okullarını Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı - Son Dakika
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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri Okullarını Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı

KAYSERİ'de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kimya bölümünde üretilen boyalarla okullarını boyadı. Okul Müdürü Özay Besim, Uzun yıllar boyunca bu okulun tadilat ve tamirat işlemleri dışarıdan herhangi bir destek alınmadan yapılmış. Biz de bugün geçmişe bir vefa, beraberlik duygusunu artırma ve öğrencilerimize daha nezih bir ortam sunma adına yarıyıl tatilinde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okula geldik. Kimya bölümünde kendi ürettiğimiz boyalarla okulumuzu boyuyoruz dedi.

23.01.2024 - 15:22,
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KAYSERİ'de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kimya bölümünde üretilen boyalarla okullarını boyadı. Okul Müdürü Özay Besim, Uzun yıllar boyunca bu okulun tadilat ve tamirat işlemleri dışarıdan herhangi bir destek alınmadan yapılmış. Biz de bugün geçmişe bir vefa, beraberlik duygusunu artırma ve öğrencilerimize daha nezih bir ortam sunma adına yarıyıl tatilinde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okula geldik. Kimya bölümünde kendi ürettiğimiz boyalarla okulumuzu boyuyoruz dedi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümünde, uzun yıllardır boya üretimi devam ediyor. Okulda öğrenciler tarafından üretilen boyalar, il ve ilçelerdeki birçok okulun tadilatında kullanılıyor. Kurulduğu günden itibaren kendi ihtiyaçlarını dışarıdan destek almadan karşılayan okulda, yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte boyama çalışmaları başlatıldı. Okula gelen öğretmen ve öğrenciler, sınıfları ve koridorları kendi ürettikleri boyalarla boyadı. 2 çocuğuyla birlikte boya yapmak için okula gelen Tesisat ve İklimlendirme Alanı Öğretmeni Mustafa Kemal Öztürk, 5 yıldır okulumuzda görev yapmaktayım. Okulumuzun boya ve badana ihtiyacı vardı, çocuklarımla birlikte badana yapmaya geldik. Boyayı kendimiz üretiyoruz ve bütün aşamalarını okulumuzda yapıyoruz. Aynı zamanda döner sermaye kapsamında ürünlerimiz dışarıya satılıyor. Kendimizin de ihtiyacı olunca ürettik ve okulumuzu boyuyoruz ifadelerini kullandı.

'PİYASAYA SAHA ELEMANLARI YETİŞTİRMİŞ OLUYORUZ'

Okul Müdürü Özay Besim ise okullarının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, 1945 yılından beri eğitim öğretimi devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bu binayı okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri birlikte yapmışlar. Kayseri'de inşaat bölümüne sahip tek okuluz. Uzun yıllar boyunca bu okulun tadilat ve tamirat işlemleri dışarıdan herhangi bir destek alınmadan yapılmış. Biz de bugün geçmişe bir vefa, beraberlik duygusunu artırma ve öğrencilerimize daha nezih bir ortam sunma adına yarıyıl tatilinde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okula geldik. Kimya bölümünde kendi ürettiğimiz boyalarla okulumuzu boyuyoruz. Böylece hem üretim konusunda hem de öğrencilerimize uygulamada alan oluşturmuş oluyoruz. Piyasaya saha elemanları yetiştirmiş oluyoruz diye konuştu.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da şöyle konuştu

Bu okulumuz eski adıyla Yapı Sanat, şimdiki adıyla Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir. Burada hem üretiyor aynı zamanda da diğer okullarımızla birlikte bir etkinlikle bu şekilde boya yapıyoruz. Yaptığımız boya, Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretiliyor. Üretilen boyalarımızla kendi okulumuzu hem de il ve ilçemizde bulunan okullarımızı boyuyoruz. Buradaki öğrencilerimizin çalışıp bunu uygulaması bizim için çok önemli. Öğrencilerimizle birlikte gönüllü öğretmenlerimizde okullarımızı daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorlar.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri Okullarını Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri Okullarını Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı - Son Dakika


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