Minibüs Çarpan Mustafa Köpük Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Minibüs Çarpan Mustafa Köpük Hayatını Kaybetti

Minibüs Çarpan Mustafa Köpük Hayatını Kaybetti
11.07.2025 21:00
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Polatlı'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Köpük minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Mustafa Köpük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hayatını kaybetti.

Kaza, İstiklal Mahallesi'nden geçen Ankara - Eskişehir E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Polatlı istikametine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 34 EVL 092 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Köpük'e çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa Köpük'ün ağır yaralandığı tespit edildi. Olay yerindeki yapılan müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Köpük, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Polatlı, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Çarpan Mustafa Köpük Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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