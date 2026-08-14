Diyarbakır'da minibüs traktöre çarptı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüs traktöre çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

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Diyarbakır-Çınar kara yolunda yolcu minibüsü kavun yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolcu minibüsünün, kavun yüklü traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolu, kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İ.U. yönetimindeki 47 AAP 392 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöne giden N.B.'nin kullandığı kavun yüklü 21 EB 189 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle yola savrulan kavunların temizlenmesi için çalışma yapılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Diyarbakır, Güncel, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da minibüs traktöre çarptı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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