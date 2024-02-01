Minibüs Şoförü Motosiklet Sürücüsünün Kaskına Vurdu

PENDİK'te minibüs şoförü, önünde seyir halindeyken durup, yayalara yol veren motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldırım'ın önünü kesti. Kendisine baktığı için öfkelenen şoför, "Sana korna mı çaldım, neden arkana bakıyorsun" diyerek Mustafa Yıldırım'ın kaskına vurdu. O anlar, kask kamerasına yansıdı.
Olay 26 Ekim 2023 Perşembe günü, sabah saatlerinde Kavakpınar Mahallesi, Yazlık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 45 AEY 741 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldırım, sokak üzerinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen 3 yayaya yol vererek motosikletini durdurdu. Yayalar geçtikten sonra yoluna devam eden Yıldırım'ın arkasından gelen 34 AN 7078 plakalı minibüs şoförü Zafer A. tarafından önü kesildi. Minibüsten inen şoför, Yıldırım'a "Sana korna mı çaldım?, Neden arkana bakıyorsun" diyerek kaskına vurmaya başladı. Telefonundaki fotoğrafını gösteren Akkuş, kendisinin de motosiklet kullandığını belirtti. Yıldırım ise yolun karşısına geçmek isteyen 3 yayaya yol verdiğini söyledi. İkili daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise motosiklet sürücüsü Yıldırım'ın kask kamerasına yansıdı.
"BU OLAYDAN SONRA MOTOSİKLET KULLANMAYI BIRAKTIIM"
Olayı anlatan Mustafa Yıldırım, "İşime gitmek için her gün motosiklet kullanıyorum. Kullandığım güzargahta işe giderken, 3 kız çocuğuna denk geldim. Onlara yol verirken arkadaki minibüs şoförünün bana çok yanaştığını gördüm ve refleks olarak arkamı döndüm. Arkamı dönmemi kendisine hakaret olarak algıladı büyük ihtimalle. Önce aracı üzerime sürdü. Sonra Araçtan inerek kaskıma vurup darp etmeye başladı. Beni küçümsemeye başladı. 'Sen motorcu değilsin'. 'Böyle motosiklet kullanılmaz'. 'Sen motorcu değilsin' diye. Bende bununla alakası olmadığını, sadece çocuklara yol verdiğimi söyledim. Anlam veremedim. Gereksiz bir şekilde bu tavırlara girdi. Kısmi olarak darp etti. Araçtan inerek kaskıma vurmaya başladı. Montumdan çekiştirmeye başladı. Hiçbir şey olduğunu anlayamadım zaten. Arkamı dönüp herhangi bir el hareketi yapmadım. Hakarette bulunmadım. Kendisinden şikayetçi oldum. Aradan 3-4 ay geçti. Dava dün sonuçlandı. Sadece kendisine denetimli serbestlik verildi. Bu olaydan sonra motosiklet kullanmayı bıraktım. Bu tarz insanları gördükçe motosiklet kullanmaktan korkar oldum. Orada ben bir refleks gösterseydim orada bir arbede yaşanacaktı" dedi.
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