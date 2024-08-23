Minibüs Şoförü Tartıştığı Yolcusu Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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Minibüs Şoförü Tartıştığı Yolcusu Tarafından Vuruldu

Minibüs Şoförü Tartıştığı Yolcusu Tarafından Vuruldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde minibüs şoförü Miraç K. tartıştığı yolcusu Yasin K. tarafından tabanca ile ayağından vuruldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

23.08.2024 14:56
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MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde minibüs şoförü Miraç K. tartıştığı yolcusu Yasin K. tarafından tabanca ile ayağından vuruldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos günü Cezmi Kartay Caddesi'nde meydana geldi. Minibüs şoförü Miraç K. ile yolcusu Yasin K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin K., tabanca ile Miraç K.'yi ayağından vurdu. Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miraç K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yasin K.'nin ateş ettiği, silah tutukluk yapınca kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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