Minik kalplerden duygulandıran hareketler: Kimi harçlığını bağışladı, kimi mektup gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Minik kalplerden duygulandıran hareketler: Kimi harçlığını bağışladı, kimi mektup gönderdi

Minik kalplerden duygulandıran hareketler: Kimi harçlığını bağışladı, kimi mektup gönderdi Sivas'ta ilkokul öğrencisi 3 minik cep harçlıklarını Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlarken İstanbul'da yaşayan iki minik ise şehitlere ve gazilere olan sevgilerini kendi yazdıkları...

20.12.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minik kalplerden duygulandıran hareketler: Kimi harçlığını bağışladı, kimi mektup gönderdi

SİVAS - Sivas'ta ilkokul öğrencisi 3 minik cep harçlıklarını Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlarken İstanbul'da yaşayan iki minik ise şehitlere ve gazilere olan sevgilerini kendi yazdıkları mektuplarla ifade etti. Bu iki anlamlı hareket şehit ailelerini duygulandırdı.

Sivas kent merkezinde bulunan Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernekte yer alan Şehit Müzesi'ni gezen öğrenciler, sergilenen hatıralardan ve şehitlerin kahramanlık hikayelerinden oldukça etkilendi. Müze gezisi sırasında ilkokul öğrencisi üç arkadaş, cep harçlıklarını derneğe bağışlamak istediklerini belirtti. Dernek Başkanı Fatih Deveci, bu anlamlı bağışı ilk başta kabul etmek istemese de çocukların ısrarı üzerine bağışlarını aldı ve kendilerine makbuz verdi. Deveci, öğrencilerin bu duyarlı davranışından derinden etkilendiğini ifade ederek, "Bu çocuklarımızın düşünceleri ve yürekleri bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum," dedi. Çocukların bağış yaptıktan sonra sevinçle koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan derneğe İstanbul'dan gönderilen iki ayrı mektup da şehit ailelerini ve gazileri duygulandırdı. Mektuplarında 'Sizin cesaretiniz ve fedakarlığınız sayesinde özgür bir ülkede yaşıyoruz, 'Bu vatanı koruyup savaştığınız için teşekkür ederim' gibi ifadelere yer veren kalpleri küçük yürekleri büyük iki miniğin yazıları, şehit ve gazilere duydukları vefa ile sevgiyi gözler önüne serdi. Bu anlamlı mesajlar, şehit ailelerini ve gazileri mutlu etti.

"Hava soğuktu ama içimizi ısıtan bizi çok mutlu eden görüntü ile karşılaştık"

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, mektup gönderen çocukların kendilerine büyük mutluluklar yaşattığını ifade ederek, " Bizi mutlu eden bir olay yaşandı. Kış günü hava soğuktu ama içimizi ısıtan bizi çok mutlu eden görüntü ile karşılaştık. Sabah posta kutumuza baktığımız da İstanbul'dan bir minik kardeşimiz bizi hiç bilmeden bizi hiç tanımadan, kendisi şehit ve gazi abilerini unutmaması adına bir mektup yazıp göndermiş. Şehit ailelerimizde mutlu oldular. Ertesi gün tekrar posta kutumuza baktığımızda İstanbul'dan yine bir mektup gönderilmişti. Yine çok mutlu olduk. Çünkü küçücük bedenleriyle bizlere büyük duygular yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Demek ki ülkemizde hala memleketini vatanını seveni, şehidine ve gazisine çok büyük değer veren gençler var. Bunları görmek bizleri mutlu etti. Bu çocuklarımızı yetiştiren annelere, babalara ve öğretmenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Cep harçlıklarını bağışladılar

Deveci, şehitler müzesini gezen çocukların cep harçlıklarını bağışladıklarını ifade ederek, " Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak için çaba serf ediyoruz. Yıl içerisinde ortalama 60 tane Sivas'tan okullardan öğrencileri ağırlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Namık Kemal İlkokulundan öğrenci grubumuz gelmişti. Çocuklarımızı müzemizde ağırladık. Çocuklar duygulandı. Ağlayaraktan yanıma geldiler. 'Sizin için ne yapabiliriz' dediler. O gün belki öğle yemeğine verecekleri belki de harçlıklarını bize vermek istediler. Biz kabul etmedik ilk başta. O üç çocuğumuz o gün ki yemek parasını ya da harçlığını bize bağış olarak verdiler. Almayı düşünmüyorduk ama çok ısrar ettiler biz de aldık. Makbuzlarını verdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik kalplerden duygulandıran hareketler: Kimi harçlığını bağışladı, kimi mektup gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 01:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: Minik kalplerden duygulandıran hareketler: Kimi harçlığını bağışladı, kimi mektup gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.