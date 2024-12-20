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Minik kalplerden duygulandıran hareketler: Kimi harçlığını bağışladı, kimi mektup gönderdi

SİVAS - Sivas'ta ilkokul öğrencisi 3 minik cep harçlıklarını Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlarken İstanbul'da yaşayan iki minik ise şehitlere ve gazilere olan sevgilerini kendi yazdıkları mektuplarla ifade etti. Bu iki anlamlı hareket şehit ailelerini duygulandırdı.

Sivas kent merkezinde bulunan Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernekte yer alan Şehit Müzesi'ni gezen öğrenciler, sergilenen hatıralardan ve şehitlerin kahramanlık hikayelerinden oldukça etkilendi. Müze gezisi sırasında ilkokul öğrencisi üç arkadaş, cep harçlıklarını derneğe bağışlamak istediklerini belirtti. Dernek Başkanı Fatih Deveci, bu anlamlı bağışı ilk başta kabul etmek istemese de çocukların ısrarı üzerine bağışlarını aldı ve kendilerine makbuz verdi. Deveci, öğrencilerin bu duyarlı davranışından derinden etkilendiğini ifade ederek, "Bu çocuklarımızın düşünceleri ve yürekleri bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum," dedi. Çocukların bağış yaptıktan sonra sevinçle koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan derneğe İstanbul'dan gönderilen iki ayrı mektup da şehit ailelerini ve gazileri duygulandırdı. Mektuplarında 'Sizin cesaretiniz ve fedakarlığınız sayesinde özgür bir ülkede yaşıyoruz, 'Bu vatanı koruyup savaştığınız için teşekkür ederim' gibi ifadelere yer veren kalpleri küçük yürekleri büyük iki miniğin yazıları, şehit ve gazilere duydukları vefa ile sevgiyi gözler önüne serdi. Bu anlamlı mesajlar, şehit ailelerini ve gazileri mutlu etti.

"Hava soğuktu ama içimizi ısıtan bizi çok mutlu eden görüntü ile karşılaştık"

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, mektup gönderen çocukların kendilerine büyük mutluluklar yaşattığını ifade ederek, " Bizi mutlu eden bir olay yaşandı. Kış günü hava soğuktu ama içimizi ısıtan bizi çok mutlu eden görüntü ile karşılaştık. Sabah posta kutumuza baktığımız da İstanbul'dan bir minik kardeşimiz bizi hiç bilmeden bizi hiç tanımadan, kendisi şehit ve gazi abilerini unutmaması adına bir mektup yazıp göndermiş. Şehit ailelerimizde mutlu oldular. Ertesi gün tekrar posta kutumuza baktığımızda İstanbul'dan yine bir mektup gönderilmişti. Yine çok mutlu olduk. Çünkü küçücük bedenleriyle bizlere büyük duygular yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Demek ki ülkemizde hala memleketini vatanını seveni, şehidine ve gazisine çok büyük değer veren gençler var. Bunları görmek bizleri mutlu etti. Bu çocuklarımızı yetiştiren annelere, babalara ve öğretmenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Cep harçlıklarını bağışladılar

Deveci, şehitler müzesini gezen çocukların cep harçlıklarını bağışladıklarını ifade ederek, " Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak için çaba serf ediyoruz. Yıl içerisinde ortalama 60 tane Sivas'tan okullardan öğrencileri ağırlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Namık Kemal İlkokulundan öğrenci grubumuz gelmişti. Çocuklarımızı müzemizde ağırladık. Çocuklar duygulandı. Ağlayaraktan yanıma geldiler. 'Sizin için ne yapabiliriz' dediler. O gün belki öğle yemeğine verecekleri belki de harçlıklarını bize vermek istediler. Biz kabul etmedik ilk başta. O üç çocuğumuz o gün ki yemek parasını ya da harçlığını bize bağış olarak verdiler. Almayı düşünmüyorduk ama çok ısrar ettiler biz de aldık. Makbuzlarını verdik" diye konuştu.