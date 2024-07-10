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Miniklerden Filistin'e destek yürüyüşü, o anlar duygulandırdı

BİNGÖL - Bingöl'de yaşları 5 ile 9 arasında değişen bir grup çocuk, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. O anlar görenleri duygulandırdı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşları 5 ile 9 arasında değişen çocuklar Filistin'e destek için bir araya geldi. Kartonlara destek yazıları yazan ve ellerine Türk bayrağı alan çocuklar, ilk olarak kendi aralarında seçtikleri arkadaşları önderliğinde tekbirler getirdi. Çocuklar daha sonra "Filistin'e destek İsrail'e lanet" sloganları atarak sokakta yürüyüş gerçekleşti. İçleri ısıtan o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.