Miniklere Astronomi Etkinliği

20.04.2026 15:31
Akdeniz Üniversitesi, çocuk evlerindeki miniklere uzay temalı etkinlik düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerince, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan miniklere yönelik astronomi etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Yıldızlara Gülümseyenler" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar uzay ve astronomi hakkında görsel içerikler eşliğinde öğretici bilgi edindi.

Uzay çadırı içerisinde gerçekleştirilen gösterimde, çocuklara gezegenler, yıldızlar ve evrenin temel yapısına dair bilgi verildi.

Programda, yüz boyama, resim çizme etkinlikleri ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen palyaço gösterileri de ilgi çekti.

Proje koordinatörü öğretim görevlisi Özlem Mansuroğlu Reyhan, çocukların bilimle tanışmasının ve eğlenerek öğrenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sosyal sorumluluk projelerinin öğrenciler için de önemli bir deneyim olduğunu aktaran Reyhan, şunları kaydetti:

"Çocuklar geleceğimizin en kıymetli teminatıdır. Bilim ise bu geleceğin en güçlü yol göstericisidir. Bu iki değeri erken yaşta bir araya getirmek, çocukların merak eden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar. Bu nedenle çocukları bilimle buluşturmak, onların merak duygusunu desteklemek ve hayal güçlerini geliştirmek büyük önem taşıyor."

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinden Ayşenur Başer de çocukların mutluluğunu gördüklerinde verdikleri emeğin boşa gitmediğini hissettiklerini ifade etti.

Uzay çadırı gösterimini gerçekleştiren Emre Berke Vuruş ise uzay ve astronomi temalı sunumların çocukların merak duygusunu harekete geçirdiğini belirtti.

Etkinlik, çocuk evlerinde kalan çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı, erken yaşta bilim ve keşif ile tanışmalarını desteklemeyi ve hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
