Minnesota'daki Su Şebekelerine Siber Saldırı
ABD, Minnesota'daki siber saldırının arkasında İran yönetiminin olduğunu değerlendiriyor.
ABD'de yetkililerin, Minnesota eyaletinde yerel su şebekelerine yönelik düzenlenen siber saldırı konusunda İran yönetiminden şüphelendiği iddia edildi.
Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve adını vermek istemeyen yetkililer, Minnesota'da su tesislerine yapılan siber saldırıya ilişkin iddialarda bulundu.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) koordine siber saldırıları soruşturduğunu belirten yetkililer, söz konusu "saldırıların arkasında İran'ın olduğunun değerlendirildiğini" öne sürdü.
Öte yandan yetkililer, saldırının sorumlusuna ilişkin henüz kesin bir yargıya varılmadığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Yetkililer 28 Temmuz'da, Minnesota'da yerel su şebekelerine yönelik siber saldırılar düzenlendiğini açıklamıştı.
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