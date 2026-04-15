Miroğlu'nun Belgeseli İstanbul Film Festivali'nde

15.04.2026 00:41
Orhan Miroğlu'nun 'Posta Kutusu 213 Diyarbakır' belgeseli, İKSV'de dünya prömiyerini yaptı.

Eski AK Parti Mardin Milletvekili ve yazar Orhan Miroğlu'nun yazıp yönettiği "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" belgeselinin dünya prömiyeri, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "45. İstanbul Film Festivali" kapsamında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda izleyiciyle buluşan belgeselin gösterimi öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Miroğlu, belgeselin 45 yıllık bir festivalde yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Miroğlu, Diyarbakır Cezaevi'nin sonbaharda müze olarak ziyarete açılacağını belirterek, "Diyarbakır Cezaevi, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müze yapılıyor. 'Biz de bunun üzerine bir film yapalım' diye süreç olmadı. Bizim burasıyla ilgili fikirlerimiz, 2000'li yıllardan önceydi. Zaman zaman da Türkiye kamuoyuyla bu fikirleri paylaştık. Bu bakımdan kendimizi ifade edebildiğimiz için kendimi şanslı sayıyorum." dedi.

Çeşitli ülkelerde tarihsel olaylar, darbeler, savaşlar ve ihlallerle birlikte hafıza stoklarının birikeceğine işaret eden Miroğlu, "Bu tür filmler de o hafıza stokunu boşaltmak gibidir, rahatlatıcıdır. Çünkü hafıza stoklarının filmini, romanını yaparak, (süreci) inkar etmeden yüzleşmeyi mümkün hale getirirsiniz. Bizim filmimizin genel olarak amacı da bu noktadaydı." diye konuştu.

Belgesel, festival yolculuğuna devam edecek

Orhan Miroğlu, belgeselin Türkiye'nin yanı sıra uluslararası birçok festivalde de gösterileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Öncelikle film, insan hakları temasını taşıyan uluslararası festivallere gidecek. Türkiye'de Antalya ve Adana Film Festivallerine, aynı zamanda Saraybosna, Toronto ve Şangay film festivallerine gidecek. Türkiye, her zaman dış politikasıyla dünyanın gündeminde olan bir ülke. Yurt dışındaki festivallerde de görüyoruz Türkiye'ye dair filmler oldukça ilgi görüyor. Bunun sebebi de Türkiye'nin misyonu, tarihsel ağırlığıdır ve bu ülkenin halen Asya ile Avrupa arasında kültürel ve tarihsel olarak vazgeçilmez bir konumda durmasıdır."

Miroğlu, belgeselin konusuna ilişkin, "Aslında biz bu filmde Türkiye'nin 1980'li yıllarından bugüne kadar uzanan bir hikayesini anlatıyoruz. Hikaye Diyarbakır'da başladı ama bütün ülkeye mal oldu. Yani bu film, dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasından birisini anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Matiate Production imzası taşıyan "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" belgeseli, 12 Eylül Darbesi'nin ardından Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerini tanıkların gözünden ve tarihi belgelerin ışığında yeniden ele alıyor.

Cezaevinde hayatını kaybedenlerin hatırasına adanan yapım, demir parmaklıklar ardında yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddeti, dönemin arşiv görüntüleri ve canlandırmalar eşliğinde anlatıyor.

Kaynak: AA

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

00:26
Anfield laneti devam ediyor Noa Lang’tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
Anfield laneti devam ediyor! Noa Lang'tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
00:13
Barcelona’ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
00:05
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
