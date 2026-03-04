Mirziyoyev'den Arap Liderlerle Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mirziyoyev'den Arap Liderlerle Görüşme

04.03.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Orta Doğu'daki gerginlikler hakkında Arap liderlerle görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Doğu'daki son gelişmeler üzerine Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Ürdün ve Umman liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı II. Abdullah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile telefonda görüştü.???????

Görüşmelerde, Orta Doğu'daki durumun ve çatışmaların tırmanmasının bölgesel istikrar ve barış için ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

İslam alemi için kutsal olan ramazan ayında, ülkelerin egemenliğini, barış ve huzurunu tehdit eden her türlü eylemin derhal sona erdirilmesinin bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına hizmet edeceği vurgulandı.

Taraflar, sivillerin zarar görmesine yol açan ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin durdurulması gerektiğinin altını çizerek, sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Mirziyoyev, bu zorlu süreçte söz konusu ülkelerin yönetimleri ve halklarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, bu ülkelerdeki Özbekistan vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırılması için gösterilen destek dolayısıyla muhataplarına teşekkür etti.

Arap liderler de Özbekistan'ın sergilediği dayanışma ve destek mesajlarından memnuniyet duyduklarını belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: AA

Özbekistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mirziyoyev'den Arap Liderlerle Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:44:44. #7.12#
SON DAKİKA: Mirziyoyev'den Arap Liderlerle Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.