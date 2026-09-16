Mirziyoyev, Orta Asya-Kore zirvesinde ticaret hacmi hedefini 20 milyar dolar olarak açıkladı - Son Dakika
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Mirziyoyev, Orta Asya-Kore zirvesinde ticaret hacmi hedefini 20 milyar dolar olarak açıkladı

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Seul'deki ilk Orta Asya-Kore Cumhuriyeti Zirvesi'nde bölge ülkelerinin Güney Kore ile ticaret hacmini 2030'a kadar 20 milyar dolara çıkarma hedefini duyurdu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya ülkeleri ile Güney Kore arasındaki işbirliğinin yeni alanlarda geliştirilmesinin önemine değinerek, "Orta Asya ve Güney Kore'nin güçlü potansiyellerinin bir araya gelmesi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin geliştirilmesi açısından önümüzde yeni ufuklar açacaktır." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen ilk Orta Asya-Kore Cumhuriyeti Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Orta Asya'nın 80 milyonu aşan nüfusu, yüzde 6'nın üzerindeki ekonomik büyümesi ve 500 milyar doları aşan toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasılasıyla küresel ekonomide giderek daha önemli bir konuma geldiğini belirtti.

Güney Kore'nin teknoloji, inovasyon ve bilim temelli üretimdeki deneyiminin Orta Asya ülkelerinin kalkınma hedefleriyle örtüştüğünü ifade eden Mirziyoyev, tarafların mevcut işbirliği potansiyelini daha etkin kullanması gerektiğini söyledi.

Mirziyoyev, "Bugünkü temel görevimiz, yalnızca işbirliğimizde elde edilen ivmeyi korumak değil, bu başarıları kalkınmaya daha güçlü bir ivme kazandıracak temele dönüştürmektir. İnanıyorum ki Orta Asya ve Güney Kore'nin güçlü potansiyellerinin bir araya gelmesi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin geliştirilmesi açısından önümüzde yeni ufuklar açacaktır." diye konuştu.

Küresel ekonomik ve teknolojik değişimlerin hızına dikkati çeken Mirziyoyev, ülkelerin uzun vadeli planlama anlayışını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, Orta Asya ile Güney Kore arasında "hızlı kalkınma yolunda işbirliği" anlayışını temel alan uzun vadeli bir vizyon oluşturulmasını önerdi.

Ticaret hacminin 2030'a kadar 20 milyar dolara çıkarılması hedefi

Mirziyoyev, Orta Asya ülkeleri ile Güney Kore arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini kaydederek, sanayi ve ticaret bakanları arasında düzenli istişare mekanizması oluşturulmasını önerisinde bulundu.

Orta Asya'nın yalnızca ham madde sağlayan bir bölge olmadığını vurgulayan Mirziyoyev, "Ülkelerimiz, inovasyon ve teknolojik işbirliği imkanlarını genişleterek küresel katma değer zincirlerine aktif şekilde dahil oluyor." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, Orta Asya ülkeleri ile Güney Kore arasındaki işbirliklerinin farklı alanlarda geliştirilmesinin önemine değinerek, "İnanıyorum ki bu adımlar, büyük ancak ulaşılması mümkün olan bir hedefi gerçekleştirmemizi, 2030 yılına kadar bölge ülkelerimizin Kore ile ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmamızı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Sanayi işbirliği ve yatırım ortaklığının genişletilmesi kapsamında Özbekistan'da "Orta Asya-Güney Kore" sanayi ve teknoloji parkını kurmaya hazır olduklarını belirten Mirziyoyev, söz konusu parkın bölge pazarına yönelik yenilikçi bir üretim üssü olarak hizmet verebileceğini ifade etti.

Kritik minerallerde ortak üretim zinciri

Kritik minerallerin küresel ekonomideki öneminin giderek arttığına işaret eden Mirziyoyev, Orta Asya'nın sahip olduğu kaynaklarla Güney Kore'nin teknoloji ve yatırım imkanlarının bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Mirziyoyev, "Bu değerli ham maddelere olan talebin hızla arttığı ve Orta Asya'daki büyük rezervler dikkate alındığında, bölgemiz dünya pazarında önde gelen tedarikçilerden biri haline gelebilir." dedi.

Özbek lider, bu kapsamda jeolojik araştırma ve madencilikten ham maddelerin derin işlenmesine ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimine kadar uzanan ortak sanayi kümelerinin oluşturulması için bölgesel bir yatırım ittifakı kurulmasını önerdi.

Orta Asya nüfusunun yarısından fazlasının 30 yaşın altında olduğuna dikkati çeken Mirziyoyev, gençlerin çağdaş teknoloji, mühendislik ve dijital alanlarda eğitilmesinin bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı.

Mirziyoyev ayrıca, Özbekistan'ın gelecek yıl Güney Kore ile diplomatik ilişkilerinin 35. yıl dönümü ile Kore diasporasının Orta Asya'ya yerleşmesinin 90. yılının idrak edileceğini, ülkesinin üst düzey kutlama etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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