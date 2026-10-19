Mirziyoyev, Rubio\'yu Semerkant\'ta kabul etti; 12 milyar dolarlık 54 anlaşma imzalandı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesini ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Semerkant'ta düzenlenen "C5+1" Orta Asya-ABD Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Özbekistan-ABD İş ve Yatırım Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Rubio'yu kabul etti.

Görüşmenin başında Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın selamlarını ve en iyi dileklerini Mirziyoyev'e iletti.

Görüşmede, Özbekistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi ve iki ülke liderleri düzeyinde varılan anlaşmaların uygulanması konuları ele alındı.

Taraflar, ABD ile Orta Asya ülkeleri arasında diyaloğun güçlendirilmesi ve çok yönlü işbirliğinin genişletilmesine yönelik karşılıklı iradeyi teyit eden "C5+1" Orta Asya ülkeleri ve ABD Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarını değerlendirdi.

Görüşmede, siyaset ve güvenlik, ticaret ve yatırımlar, inovasyon ve teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında ikili işbirliğinin gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, iki ülkenin parlamentoları ve kurumları arasındaki doğrudan diyaloğun yanı sıra iş dünyası ve akademik çevreler arasındaki ilişkilerin de genişlediği belirtildi.

Güvenlik alanındaki işbirliğinin terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele başta olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirildiği kaydedilen görüşmede, iki ülke arasında Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Diyaloğu'nun başlatılmasının ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım olduğu vurgulandı. Diyaloğun ilk toplantısı kapsamında, uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması ve kullanılmasına ilişkin Artemis Anlaşmaları'nın da aralarında bulunduğu çeşitli belgelerin imzalandığı hatırlatıldı.???????

Görüşmenin ardından Mirziyoyev, Özbekistan-ABD stratejik ortaklığının geliştirilmesi, siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik ve kültürel-insani ilişkilerin genişletilmesi, Orta Asya'da barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ile iki ülke halkları arasındaki güven ve dostluğun güçlendirilmesine katkıları dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya "Büyük Hizmetleri İçin" Nişanı, ABD Başkanının Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor'a ise "Dostluk" Nişanı takdim etti.

İki ülke arasında 12 milyar dolarlık 54 anlaşma

Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, Semerkant'ta Özbekistan-ABD İş ve Yatırım Konseyi'nin ikinci toplantısı düzenlendi.

ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile Özbekistan'dan çok sayıda iş insanının katıldığı toplantı kapsamında sanayi, ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji altyapısı, kritik mineraller, finans, dijital teknolojiler, tarım, sağlık ve eğitim alanlarında toplam 12 milyar dolar değerinde 54 anlaşma imzalandı.???????