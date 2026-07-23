Mısır, ABD'den Gazze İçin Acil Çözüm Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır, ABD'den Gazze İçin Acil Çözüm Talep Etti

23.07.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD'den Gazze'ye uluslararası güç konuşlandırılmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'den Gazze Şeridi'nde Uluslararası İstikrar Gücü'nün hızla konuşlandırılmasını, insani yardımların bölgeye eksiksiz ulaştırılmasını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ilk aşamasındaki yükümlülüklerin tamamlanmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdulati, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün en kısa sürede konuşlandırılmasının önemine dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz erişiminin sağlanması ve Trump'ın planının ilk aşaması kapsamındaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Abdulati ayrıca, Gazze Şeridi'nin yönetiminden sorumlu Filistin komitesinin çalışmalarına ivedilikle başlaması ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin sona erdirilmesinin, bölgedeki gerilimin azaltılmasına ve güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

İki Bakan, İran'a ilişkin gelişmeler ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları da ele aldı.

Bakanlar, ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmaya bağlı kalınmasının önemini vurgularken, iki ülke arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ve nihai anlaşmaya varılmasına yönelik imkanları değerlendirdi.

Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Abdulati, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması, ulusal devlet kurumlarının desteklenmesi, ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgulayarak, Mısır'ın bölgesel istikrarı zedeleyebilecek her türlü adım ve politikayı reddettiğini ifade etti.

Su güvenliği konusunda ise Abdulati, sınır aşan su kaynaklarının kullanımını düzenleyen uluslararası hukuk kurallarına uyulması, Nil Havzası ülkelerinin çıkarlarının gözetilmesi ve tek taraflı uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede taraflar, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, siyasi, ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası konularda koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, ABD'den Gazze İçin Acil Çözüm Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum

21:45
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
21:22
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 22:04:26. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır, ABD'den Gazze İçin Acil Çözüm Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.