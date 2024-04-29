Mısır Başbakanı, Refah kentine saldırıyı önlemek için çaba gösteriyor

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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu Refah kentine herhangi bir saldırıyı önlemek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.

Medbuli, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu'nda konuştu.

İsrail'in, Mısır sınırında ve Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine olası saldırısının yansımalarını değerlendiren Medbuli, bu saldırının siviller için çok büyük bir felaket anlamına geleceğini vurguladı.

Mısırlı Bakan, zorunlu göçün muhtemel Refah saldırılarıyla daha da artacağına dikkati çekerek, "Mısır, Refah'a herhangi bir saldırıyı önlemek için her türlü çabayı gösteriyor." dedi.

Medbuli, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yardım ulaştırmak için 24 saat açık olduğunu söyledi.

İki devletli çözüm olmaksızın bölgede istikrarın sağlanamayacağını vurgulayan Mısır Başbakanı, Gazze'deki krizin çözümünün de buna bağlı olduğunu savundu.

Suudi Arabistan'da dün başlayan Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu, bugün sona erecek.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.