Mısır Cumhurbaşkanı: İsrail Gazze\'ye yardım girişini engelliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Gazze Şeridi sınırındaki Refah Sınırı Kapısı'nın sürekli açık olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellediğini söyledi.

Mısır resmi haber ajansına (MENA) göre, Sisi, 72. Ulusal Polis Günü Kutlamaları münasebetiyle başkent Kahire'deki Polis Akademisinde konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olduğu veya Gazze'ye yardım girişinin engellenmesinde ülkesine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Sisi, "Refah Sınır Kapısı 24 saat açık ancak Gazze Şeridi'ne az miktarda yardım girmesinin sebebi İsrail'in uygulamalarıdır." dedi.

Mısır'ın Gazze'deki Filistin halkına yardımların ulaştırılması için çaba gösterdiğini belirten Sisi, Refah'ın yardım geçişi için kapatılmayacağını ve zorluklara rağmen Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmaya devam edeceklerini aktardı.

Sisi, "Sınır kapısının diğer tarafının (İsrail) uygulamaları nedeniyle, en yüksek tahminlere göre 220 tırın üstüne çıkamadık. Bu, İsrail tarafının Gazze Şeridi sakinlerine uyguladığı baskı araçlarından biridir." ifadesini kullandı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu, daha önce, Tel Aviv yönetimini Gazze'ye yardımların girişini engellemekle suçlamıştı.

Refah Sınır Kapısı, gönderilen yardımların büyük çoğunluğunun Gazze'ye ulaştırıldığı ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkarıldığı sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.