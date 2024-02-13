Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Başbakanı ve CIA Direktörü ile Gazze ateşkesini görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile CIA Direktörü Burns'u başkent Kahire'de ayrı ayrı kabul etti.

Sisi'nin Al Sani'yi kabulünde Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve sivillerin kötüleşen koşullardan korunmasına yönelik çabalar gözden geçirildi.

Görüşmede iki taraf, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta saldırıların artmasının aşırı tehlikeli olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da kötüleştirme risklerinin gölgesinde bu tür icraatların vahim sonuçları olacağı konusunda uyardı.

İki taraf ayrıca çatışma çemberinin genişlemesini ve bölgedeki gerilim faktörlerinin artmasını önlemek için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sisi'nin CIA Direktörü Burns'u kabulünde ise Mısır-Amerikan stratejik ortaklığının güçlü olduğu vurgulandı.

Mevcut durumdaki gelişmelerin gözden geçirildiği görüşmede, ateşkes hedeflerine ulaşılması, sivillerin korunması ve iki devletli çözümün etkinleştirilmesi amacıyla bölgede güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine yönelik çabaları artıracak şekilde yoğun istişare ve koordinasyonun devam edeceği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlarını Sisi'ye ileten CIA Direktörü Burns, Biden'ın, Mısır'ın Gazze Şeridi'nde sükunet sürecinin ilerletilmesi, esir takası ve krizin başlangıcından bu yana Gazze'ye insani yardım getirilmesindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantının başladığı belirtilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, konuyla ilgili haberinde, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyetin müzakerelere katılmak için Kahire'ye gittiğini duyurmuştu.

Haberde, İsrail heyetinin, Kahire'de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile toplantı yapacağı belirtilmişti.

Hamas da 8 Şubat'ta, hareketin Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye öncülüğündeki heyetin, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gittiğini duyurmuştu.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.