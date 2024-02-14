Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Türkiye'nin Afrika kıtasında ilk sıradaki ticari ortağı olduğunu belirtti.
Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiri imzalamasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki bir numaralı ticaret ortağı, Türkiye de Mısır ihracatının en önemli destinasyonlarından biridir." dedi.
Türkiye ile Mısır'ın bölgedeki coğrafik konumuna işaret eden Sisi, bölgede etkin olan bu iki ülkenin barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayabileceğini vurguladı.
Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin'de barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda fikir birliği içinde olduklarını dile getirerek, bu sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanması gerektiğini kaydetti.
Libya'daki durum
Libya meselesine değinen Sisi, "Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması ve askerlik kurumunun birliğinin sağlanmasına yardımcı olacak şekilde Türkiye ile Mısır arasındaki istişarenin güçlendirilmesinin gerekliğini teyit ettik." ifadelerini kullandı
Libya'da istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapan Sisi, istikrarın Doğu Akdeniz'de hakim olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Afrika'daki durumu da ele aldıklarına dikkati çeken Sisi, istikrar ve refahın sağlanması için Afrika'da işbirliğine önem verdiklerini kaydetti.
(Son)
Son Dakika › Güncel › Mısır Cumhurbaşkanı: Türkiye, Afrika'daki en büyük ticari ortağımız - Son Dakika
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