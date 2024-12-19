Mısır'da 850 Milyon Dolar Değerinde Enerji Projesi Onaylandı

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KAHİRE, 19 Aralık (Xinhua) -- Mısır kabinesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir yenilenebilir enerji şirketine Mısır'ın Asvan vilayetinde 850 milyon ABD doları değerinde fotovoltaik enerji üretim projesi inşası için "Altın Ruhsat" verdi.

Mısır kabinesi tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada AMEA Power şirketinin bir iştiraki olan Abydos for Renewable Energy şirketi tarafından inşa edilecek projenin Asvan'ın Yeni Benban bölgesinde 20 kilometrekarelik bir alanı kapsayacağı ve 600 megavat/saat enerji depolama sistemi ile 1.000 megavat elektrik üretmesinin planlandığı belirtildi.

Mısır hükümeti tarafından verilen Altın Ruhsat, inşaat izinleri ve gerekli arazilerin tahsisi de dahil olmak üzere bir projenin kurulması, işletilmesi ve yönetimi için alınması gereken tüm izinleri kapsıyor.

Kabinenin söz konusu onayı vermesinden birkaç gün önce Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Asvan'a bağlı Kom Ombo'da yaklaşık 256.000 eve enerji sağlayabilecek 500 megavat kapasiteli Abydos 1 Güneş Enerjisi Fotovoltaik Parkı'nın açılışını yapmıştı.