Mısır\'da Çin Hava Tatbikatı Devam Ediyor

Mısır ordusu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kahire'ye yapması beklenen ziyaret öncesinde, iki ülke hava kuvvetlerinin ortak tatbikatının Mısır'daki çeşitli hava üslerinde devam ettiğini duyurdu.

Yerel basına göre Şi'nin salı günü Mısır'a gelmesi bekleniyor.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve Çin hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Medeniyet Kartalları-2026" ortak hava tatbikatının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık bir hafta önce başlayan ve Mısır'daki çeşitli hava üslerinde gerçekleştirilen tatbikata, iki ülkeye ait farklı tiplerde çok amaçlı savaş uçaklarının katıldığı kaydedildi.

Tatbikat kapsamında, "en yeni hava taktikleri doğrultusunda" düşman hedeflerine yönelik hava harekatlarının yönetilmesi ve hayati öneme sahip hedeflerin korunmasına ilişkin ortak uçuşların gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca havada yakıt ikmali, tecrübe paylaşımı ve pilotların ortak çalışma beceri ve kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin de yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca tatbikatın modern hava operasyonlarının planlanması ve uygulanmasında katılımcı unsurların deneyim kazanmasını, tecrübe paylaşımı yoluyla iki ülkenin hava kuvvetlerinin kapasite ve hazırlık seviyesinin artırılmasını hedeflediği belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcülüğünden 14 Ağustos'ta yapılan açıklamada, tatbikatın eylül başında sona ereceği ve bunun iki ülke hava kuvvetleri arasındaki ikinci ortak tatbikat olduğu bildirilmişti.

"Medeniyet Kartalları" tatbikatının ilki, Nisan 2025'te Mısır'daki bir hava üssünde farklı tiplerde çok amaçlı savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Şi'nin Mısır ziyareti öncesinde Kahire'de güvenlik önlemleri artırıldı

Öte yandan Mısır basınına ve AA'ya konuşan Çinli bir kaynağa göre, Şi'nin salı günü Mısır'a gelmesi bekleniyor.

Şi'nin 10 yıl aradan sonra Mısır'a yapacağı ilk ziyaret öncesinde, Kahire sokaklarına Çin liderini karşılayan pankartlar asıldı ve kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Şi, Mısır'a son ziyaretini Ocak 2016'da gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüş ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmıştı.

Sisi ise Çin'e sonuncusu Mayıs 2024'te olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu.