Mısır\'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ediyor

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi, ikinci gününde devam ediyor.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, oy kullanma işleminin sorunsuz şekilde sürdüğünü söyledi.

Halkın seçimlere yoğun katılım gösterdiğine dikkati çeken Bedevi, seçim sürecinin gidişatından ve yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulusal Seçim Kurulu daha önce yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.00 ile 14.00 arasında seçim sürecini denetleyen hakimlerin ve personelin dinlenmesi amacıyla oy verme işlemine ara verildiğini duyurmuştu.

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarışıyor.

Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 bin hakim ve çok sayıda yerel kuruluşun yanı sıra, 14 uluslararası kuruluştan 220 gözlemci eşliğinde düzenleniyor.

Kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçtiği Mısır'da, 10 Aralık'ta başlayan oy verme işlemi yarın yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, ikinci tur oy verme işlemleri 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi 27 vilayette kurulan 11 bin 631 sandıkta 10 Aralık'ta başlamıştı.