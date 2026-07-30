Mısır'da İHA Saldırısı: Dimyat Limanı Güvenli

KAHİRE (AA) Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkenin Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisini hedef alan insansız hava aracının (İHA) kalıntılarını bulduklarını ve bu saldırının ülkenin enerji sistemini etkilemediğini belirtti.

Medbuli düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadığını, devletin tutumunun spekülasyona değil somut bulgulara dayandığını vurguladı.

Mısır Başbakanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Dimyat Limanı'ndaki gemiyi hedef alan İHA'ya ait enkaz bulundu. Güvenlik birimlerimiz incelemelerini sürdürüyor.

Dimyat Limanı'ndaki gazlaştırma gemisinin İHA ile hedef alınması, ülkenin enerji sistemini etkilemedi. Enerji arzının kesintisiz şekilde sürmesi için alternatif tedarik çözümlerini devreye soktuk."

Mısır'ın yaşanan gelişmeler karşısında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda önlem aldığını belirten Medbuli, Savunma Bakanlığı ile istihbarat birimlerinin süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Dimyat Liman İdaresi, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirmişti.

Yemen'deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürmüştü.