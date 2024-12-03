Mısır'da Kargo Gemisi Batma Tehlikesi Yaşadı

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KAHİRE, 3 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Kızıldeniz vilayetine bağlı Kuseyr kenti açıklarındaki mercan resiflerine çarpan Komorlar bandıralı bir kargo gemisi pazartesi günü batmaya başladı.

Mısır Çevre Bakanlığı, 4.000 ton buğday kepeği, 70 ton mazot ve 50 ton güneş enerjisi ekipmanı taşıyan VSG Glory adlı geminin, Yemen'den Süveyş'teki Port Tevfik Limanı'na doğru ilerlerken pazartesi günü karaya oturduğunu açıkladı. Gemiden güvenli bir şekilde tahliye edilen 21 mürettebat, Mısırlı yetkililer tarafından sorgulanıyor.

Bakanlığa göre şiddetli rüzgar, yüksek dalgalar ve yaşanan teknik arıza nedeniyle kontrolden çıkan gemi resiflere çarptı ve gövdesinde 60 santimetrelik bir çatlak oluştu.

Bakanlığın açıklamasında deniz suyunun makine dairesini bastığı ve mazotun çevredeki sulara sızmaya başladığı belirtilerek, bu durumun hassas mercan ekosistemi için tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Kurtarma çalışmalarına rağmen geminin, aldığı büyük hasar ve kötüleşen hava koşulları nedeniyle alabora olarak battığı ifade edildi.