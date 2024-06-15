Mısır'da Kurbanlık Deve Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

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Mısır'ın en büyük ve en eski deve pazarlarından Burkaş'ta satılan kurbanlık develer, başta düşük gelirli aileler olmak üzere halkın en fazla rağbet ettiği kurbanlıklar arasında yer alıyor.

Başkent Kahire'nin yanı başındaki Giza kentinde yerleşim alanlarına uzak bir noktada bulunan Burkaş bölgesinde kurulan Burkaş Çarşısı, Orta Doğu'nun en eski ve en büyük deve pazarlarından biri olarak biliniyor.

Kurban Bayramı öncesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Mısırlılar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen çarşıda, arife gününde yoğun hareketlilik gözleniyor.

Deve pazarında satışlar genellikle açık artırma yöntemiyle yapılıyor

Ülkedeki en büyük ve en eski deve pazarı olan Burkaş, deve ticaretinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de görsel bir şölen sunuyor.

Burkaş'taki deve pazarında Fas, Somali ve Sudan gibi diğer ülkelerden ithal edilen develer de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinden kurbanlık deve satın almak için gelenlerin akın ettiği deve pazarında satışlar genellikle açık artırma yöntemiyle yapılıyor.

Düşük gelirli ailelerin ilk kurbanlık tercihi "deve"

Mısır'da kurbanlık hayvan tercihinde hem ekonomik olması hem de 300 ile 700 kilogram arasında değişen bolca et bırakması dolayısıyla koyun-keçi ve sığır-manda cinsine nazaran develer daha fazla tercih ediliyor.

Özellikle düşük gelirli aileler, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar ve alım gücünün düşüklüğü nedeniyle kurbanlık için deveye rağbet gösteriyor.

Yüzlerce kurbanlık devenin satıldığı büyük pazarda kurbanlık deve satıcılarından Hani Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın, bayram öncesi hareketli olduğunu ancak satışların yüksek fiyatlardan etkilendiğini söyledi.

Hasan, deve fiyatlarının yaklaşık 40 bin cüneyhten (yaklaşık 1000 dolar) başladığını, herkesin bütçesine uygun fiyatlarda develerin olduğunu söyledi.

Yerel basında yer alan habere göre, Mısır Tarım Sendikası Başkanı Seyyid Halife, alt gelir gruplarının fiyatlarının diğer küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarına göre daha düşük olduğu için, kimilerinin ise etini daha lezzetli bulduğu için kurbanlık olarak deveyi tercih ettiğini söyledi.