Mısır'da otobüs devrildi, 16 kişi öldü 28 kişi yaralandı

Mısır'ın Güney Sina vilayetinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Dehab ile Nuveybe kentlerini birbirine bağlayan kara yolunda seyreden yolcu otobüsü, Saada bölgesi yakınlarında devrildi.

İlk belirlemelere göre, 16 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 28 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdülgaffar'ın talimatıyla bölgedeki sağlık hizmetlerinde teyakkuz seviyesi artırıldı, olay yerine 20 ambulans sevk edildi.

Turistik bir bölgede meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşamını yitirenlerin uyruklarına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.