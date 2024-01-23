Mısır\'da Rusya ile İşbirliğiyle Nükleer Santral İnşaatı Başladı

Mısır'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla katılımıyla Dabaa Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) "beton dökme" töreni düzenlendi.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Dabaa NGS'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "atılan bu adımın, Rusya ile ikili işbirliği dosyasında yeni bir başarıyı temsil ettiğini" söyledi.

Sisi, nükleer istasyonun dördüncü güç ünitesinin inşa edilmesinin, Mısır'a nükleer reaktörler inşasında bir sonraki aşamaya başlama olanağı sağladığını belirtti.

Törene video konferans ile katılan Putin de atılan adımın, Mısır'da nükleer santral inşaatında önemli bir aşamayı temsil ettiğini belirterek, "bunun iki ülke arasındaki en önemli proje olarak kabul edildiğini ve başarılı olmasının, Mısır ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacağını" ifade etti.

Mısır'ın ilk nükleer santral projesi

Mısır'da geçmişi 1956 yılına dayanan nükleer program kapsamında ilk santral projesi için Kasım 2015'te adımlar atılabildi.

Ülke yönetimi, o tarihte başkent Kahire'nin batı kesiminde Akdeniz kıyılarına doğru uzanan Mersa Matruh vilayetinde inşa edilecek Dabaa Nükleer Santrali Projesi için Rusya ile anlaşma imzaladı.

Mısır için dev projelerden biri olan Dabaa'nın maliyeti, 25 milyarı Rusya'nın temin edeceği kredi olacak şekilde 30 milyar dolar olarak açıklandı. Mısır'ın bu kredinin ödemesini ise yüzde 3 faizle 2029 yılından itibaren 35 yılda bitirmesi planlandı.

Ülkeye 4 bin 800 megavat elektrik üretimiyle hizmet vermesi hedeflenen Dabaa Nükleer Santrali'nin yüksek güvenlik standartlarında 4 reaktöre sahip olacağı ve 60 yıl boyunca faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Aralık 2017'de yapımına başlanması ve birinci ünitesinin 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanan Dabaa Nükleer Santrali'nin yapımına çeşitli nedenlerle 5 yıl gecikmeli olarak geçen yıl başlandı.

Mısır yerel gazetelerinden Ed-Dustur'un Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Rusya ile yapılan anlaşma planı doğrultusunda Dabaa Nükleer Santral Projesi'nin birinci ünitesi 2029 yılında faaliyete geçecek.

Ancak proje yapımında rol alan Güney Kore'nin Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO) bünyesindeki "Kore Su ve Nükleer Enerji Şirketi" ise Dabaa Nükleer Santrali Projesi'nde birinci üniteyi 2028'de ve her 4 üniteyi 2030 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Mısır'ın ilk nükleer santrali olacak Dabaa'da 2022'de birinci ünitenin yapımına başlanmıştı.