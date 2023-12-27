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Mısır, Yeşil Hidrojen ve Yeşil Amonyak Üretimi İçin Çevre Dostu Proje Onayı Verdi - Son Dakika
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Mısır, Yeşil Hidrojen ve Yeşil Amonyak Üretimi İçin Çevre Dostu Proje Onayı Verdi

Mısır Bakanlar Kurulu, 3,1 milyar dolar maliyetle yeşil hidrojen, türevleri ve yeşil amonyak üretimi için çevre dostu projenin hayata geçirilmesini onayladı. Proje, İskenderiye Limanı Genel İdaresi, Yenilenebilir Enerji Kurumu ve DEME Hyport Energy NV Şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Mısır, Yeşil Hidrojen ve Yeşil Amonyak Üretimi İçin Çevre Dostu Proje Onayı Verdi
27.12.2023 - 19:27,
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Mısır'da Bakanlar Kurulu, 3,1 milyar dolar maliyetle yeşil hidrojen, türevleri ve yeşil amonyak üretimi için çevre dostu projenin hayata geçirilmesini onayladı.

Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kabinenin, Ulaştırma Bakanlığına söz konusu projenin uygulanması için onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, projenin, devlete ait İskenderiye Limanı Genel İdaresi ile Yenilenebilir Enerji Kurumu ve merkezi Belçika'da bulunan yenilenebilir enerji konusunda uzman DEME Hyport Energy NV Şirketi ile hayata geçirileceği aktarıldı.

Söz konusu projenin Mısır'ın 3 yıl önce yeşil hidrojen, türevleri ve yeşil amonyak endüstrisini yerelleştirmeye yönelik başlattığı çabalar kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Akdeniz kıyısında Libya sınırına yakın bir bölgedeki Gergub Limanı yakınında, ilk etabı 3,1 milyar dolara varan maliyetle uygulanacak projeyi yabancı şirket finanse ediyor.

Yeşil hidrojen, sudaki hidrojeni oksijenden ayırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik akımının kullanıldığı ve karbondioksit salınımının önüne geçen bir yakıt türü olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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